Emploi: voici pourquoi la DG de l’Anapec a été limogée

Rien ne va plus entre la directrice générale de l’Anapec, Imane Belmaati, et son ministre de tutelle, Younes Sekkouri. Nommée à ce poste depuis le 25 avril 2024, Belmaati n’a visiblement pas donné satisfaction alors que le taux de chômage continue de battre des records, notamment chez les jeunes.

«La décharge de la DG de l’ANAPEC intervient suite à plusieurs manquements notamment au sujet de la feuille de route de l’emploi», nous confie une source au ministère de tutelle.

En effet, poursuit notre interlocuteur, il est attendu que l’ANAPEC joue un rôle central avec des dimensions différentes au niveau du marché de l’intermédiation, ce qui nécessite des offres de nouvelle génération.

Interrogée si la DG de l’ANAPEC avait suffisamment de temps et de moyens pour faire avancer la feuille de route de l’emploi, notre source pointe du doigt la lenteur du rythme de travail de l’agence publique. «L’Anapec traite aujourd’hui 80 à 100 mille offres d’emplois par an, alors que le Maroc compte plus de 1,5 million de chômeurs», note-t-elle.

Le limogeage de Imane Belmaati est aussi dû à «un manquement constaté dans le traitement des dysfonctionnements soulevés par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances», bien que ces griefs correspondent à des périodes antérieures à sa nomination à la tête de l’agence.

Derrière cette décision de décharge, notre interlocuteur cite également des «problèmes de management et de ressources humaines».

On apprend de la même source que le ministère de l’Emploi s’apprête à relancer dans les jours qui viennent la procédure de recrutement d’un nouveau DG, tout en mobilisant les ressources humaines de l’ANAPEC autour de la vision émanant de la nouvelle feuille de route.