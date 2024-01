La saison de la récolte des fruits rouges a débuté à Huelva: quatre liaisons hebdomadaires pour amener les saisonnières marocaines

La région agricole de Huelva, dans le sud de l’Espagne, a commencé à recevoir les saisonnières marocaines pour la saison de la cueillette de divers fruits rouges, dont les fraises, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 1er février 2024.

Entre janvier et février 2024, explique le quotidien, le nombre de ces Marocaines devrait se porter à 7.500 saisonnières, et pour l’ensemble de la saison, ce nombre devrait être de 14.500.

Les saisonnières sont transportées par bateau, à raison de quatre liaisons hebdomadaires entre le port de Tanger-ville et celui de Tarifa, dans la région de Cadix.

Cette opération, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, avait fait l’objet d’un accord entre le Maroc et l’Espagne. En novembre dernier à Tanger, une réunion élargie avait rassemblé les autorités marocaines, espagnoles et les exploitants agricoles ibériques, pour en finaliser les termes, en coordination avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec).

Ce programme d’«immigration circulaire», qui a débuté en 2006, bénéficie aux Marocaines âgées entre 25 et 40 ans, à condition qu’elles puissent justifier de leur expérience dans ce type d’agriculture, et d’être la mère d’au moins un enfant âgé de moins de 18 ans.

Autre condition requise: qu’elles ne soient pas célibataires, et donc forcément mariées, veuves ou divorcées.

Dès 2007, ce programme a bénéficié à 5.000 Marocaines. En 2009, elles étaient 17.000, et leur nombre a chuté, pour se porter à 2.000 Marocaines entre 2012 et 2016, avant d’augmenter, jusqu’à atteindre 14.500 saisonnières marocaines pour cette année 2024.