Espagne: démantèlement d’un réseau exploitant des travailleuses agricoles marocaines

La police nationale et la Guardia Civil espagnole ont interpellé quatre individus soupçonnés d’appartenir à un réseau exploitant des travailleurs immigrés dans le secteur agricole. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte dans son édition du vendredi 16 juin que les membres de ce réseau ont facilité l’immigration des travailleurs en Espagne en leur promettant de régulariser leur situation, tout en leur fournissant des contrats de travail falsifiés. L’enquête a démontré que les membres de ce réseau ont tissé des relations avec des individus vivant au Maroc et en Espagne.

Les premiers ont présenté aux passeurs des travailleurs non répertoriés en provenance de plusieurs régions du Maroc qu’ils ont logés dans les provinces de Tolède et de Ciudad Real. Les mis en cause exploitaient les immigrés en les faisant travailler sans salaire et en leur faisant espérer l’obtention de cartes de séjour. Selon les mêmes sources, ces immigrés, logés dans des habitats insalubres, n’osaient pas porter plainte, par peur d’être refoulés dans leurs pays d’origine.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que lors de l’enquête diligentée par la police espagnole, des victimes se sont présentées pour dénoncer leurs bourreaux et relater les dures conditions de travail ainsi que les menaces reçues.

Les chefs d’inculpation retenus sont l’immigration illégale et l’appartenance à une organisation criminelle. Puisque les quatre accusés et les victimes sont Marocains, des sources indiquent que les autorités sécuritaires marocaines vont ouvrir une enquête judiciaire pour traquer les complices de ce réseau.