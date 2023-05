Espagne: une morte et 25 blessées suite au renversement d’un bus transportant des travailleuses saisonnières marocaines

L’accident, qui s’est produit juste avant le lever du soleil (à 6h25 GMT+2) au kilomètre 16 de l’autoroute A-484, route à environ 50 km de la ville de Huelva, dans le sud-ouest de l’Andalousie, a impliqué un bus transportant 34 ouvrières agricoles marocaines.

«Une femme est morte et 25 autres ont été blessées, dont sept dans un état très grave, lorsqu’un bus transportant des saisonniers s’est renversé», a indiqué la centrale d’urgence 112 sur le site Internet du gouvernement régional. Parmi les blessés légers figure le conducteur du bus accidenté qui transportait les travailleurs marocains de San Juan del Puerto (municipalité d’Almonte) à Huelva.

Les blessées légeres ont été transférées aux centres de santé de la région (Almonte, Bonares et Bollullos), tandis que parmi les autres, sept sont allées à l’hôpital Juan Ramón Jiménez de Huelva, neuf à l’hôpital Infanta Elena, quatre à l’hôpital San Juan de Dios de Bormujos, une à la Virgen del l’hôpital Rocio et une autre à l’hôpital Virgen Macarena de Séville, indiquent des médias espagnols.

Dans un communiqué séparé, les médecins des services d’urgence ont déclaré que «le bus transportait 34 travailleuses. L’une d’elles est décédée dans l’accident, sept autres ont été grièvement blessées et 18 autres légèrement blessées». Dans un message diffusé avant les marches du 1er mai, la ministre espagnole du Travail Yolanda Diaz a présenté ses «condoléances et sa plus profonde sympathie aux travailleuses victimes de cet accident grave».

L’Espagne compte sur des milliers de travailleurs saisonniers marocains pour cueillir les fruits, la province de Huelva produisant environ 90 % de la récolte européenne de fraises à cette période de l’année. Les saisonnières victimes de l’accident de ce 1er mai sont embauchées par la société Surexport, l’une des plus grandes coopératives agricoles de la région, fait savoir le quotidien espagnol El Pais, ajoutant que les frais liés au rapatriement et aux soins prodigués aux victimes seront pris en charge par l’employeur.

Aussitôt après avoir pris connaissance de l’accident, le consul général du Maroc à Séville, Abbah Sidi Sidi, s’est rendu à l’hôpital de Huelva où il s’est enquis de l’état de santé de certaines saisonnières grièvement blessées.

Les services du Consulat général du Maroc à Séville, qui se sont rendus au chevet des blessées admises dans l’hôpital de la ville, ont pris l’ensemble des mesures nécessaires pour rapatrier la dépouille de la Marocaine ayant péri dans cet accident. La représentation consulaire marocaine à Séville, en coordination avec l’Ambassade du Maroc en Espagne, a mis en place une cellule de crise pour suivre de près la situation des blessées et leur fournir l’aide nécessaire.