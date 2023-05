Accident de la route dans le sud de l’Espagne: appels à la préservation de la dignité des saisonnières marocaines

Le lundi 1er mai dernier, un accident impliquant un bus avec, à son bord, des saisonnières marocaines, s’est renversé à Almonte, près de Huelva, dans le sud de l’Espagne. Une saisonnière agricole marocaine, âgée de 40 ans, est décédée et 24 autres sont blessées -sept d’entre elles se trouvent actuellement dans un état grave.

D’après de premières informations fournies par les autorités, il y avait à bord de ce véhicule 34 saisonnières. Toutes les personnes blessés dans cet accident ont été transférées dans des hôpitaux de Huelva et de Séville, indique, ce mercredi 3 mai, Al Ahdath Al Maghribia. Abbah Sidi Sidi, Consul général du Maroc à Séville, s’est rendu à l’hôpital pour s’enquérir de leur état de santé.

Suite à ce drame, les services du Consulat général du Maroc à Séville, en coordination avec l’Ambassade du Maroc en Espagne, ont instauré une cellule de crise afin que ses membres suivent l’évolution de l’état de santé des blessées, et leur apportent une aide. En parallèle, à Rabat, le ministère de l’Inclusion économique a annoncé avoir instauré une cellule de suivi de la situation.

En coordination avec les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et ceux de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), les membres de cette cellule ont pour mission de déterminer les circonstances de l’accident, de contacter les familles des blessées et de se conformer à ce que prévoit la législation du Royaume, en accord avec les traités de coopération en vigueur en la matière entre le Maroc et l’Espagne.

Dans un communiqué, le ministère de l’Inclusion économique, que dirige Younes Sekkouri, a indiqué que cet «accident aurait été causé par une mauvaise visibilité due à un épais brouillard», relaie Al Ahdath Al Maghribia, qui précise aussi qu’une association marocaine, la Fédération de la ligue des droits de l’homme, appelle à une indemnisation des blessées ainsi que des proches de la défunte.

Cette association demande aussi à ce que les résultats de l’enquête menée soient rendus publics, et exhorte à une amélioration en urgence des conditions de travail et de déplacement de ces saisonnières agricoles, tant au Maroc qu’en Espagne, afin que leur dignité soit préservée.