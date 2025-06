Le gouvernement entérine le limogeage de la DG de l’Anapec

«La décharge de la DG de l’Anapec a été signée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le mardi 24 juin, sur la base de la proposition du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, datée du vendredi 20 juin», souligne une source proche du dossier.

Comme le veut la tradition, outre le chef du gouvernement, le ministre de l’Emploi et celui en charge du Budget ont apposé leur signature sur le décret.

Le décret actant cette décision a été exécuté avec effet immédiat, l’intérim est désormais assuré par Wafaa Asri, secrétaire générale du département de l’Emploi.

Aussitôt actée, la décision a ensuite été notifiée à l’ex-DG et aux parties intéressées, y compris les cadres de l’Anapec.

Un appel à candidatures sera lancé dans les jours qui viennent pour désigner un nouveau DG à la tête de l’agence publique. Celle-ci est appelée à jouer un rôle central dans le cadre de la nouvelle feuille de route de l’emploi.

Comme nous l’indiquions dans un précédent article, citant une source au ministère de l’Emploi, «la décharge de la DG de l’Anapec intervient suite à plusieurs manquements notamment au sujet de la feuille de route de l’emploi».

En effet, poursuit notre interlocuteur, il est attendu que l’Anapec joue un rôle central avec des dimensions différentes au niveau du marché de l’intermédiation, ce qui nécessite des offres de nouvelle génération.

Interrogée si la DG de l’Anapec avait suffisamment de temps et de moyens pour faire avancer la feuille de route de l’emploi, notre source pointe du doigt la lenteur du rythme de travail de l’agence publique. «L’Anapec traite aujourd’hui 80 à 100 mille offres d’emplois par an, alors que le Maroc compte plus de 1,5 million de chômeurs», note-t-elle.

Le limogeage de Imane Belmaati est aussi dû à «un manquement constaté dans le traitement des dysfonctionnements soulevés par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances», bien que ces griefs correspondent à des périodes antérieures à sa nomination à la tête de l’agence.

Derrière cette décision de décharge, notre interlocuteur cite également des «problèmes de management et de ressources humaines».