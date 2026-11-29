Les travaux d’aménagement de la nouvelle avenue Charaf, dans l’arrondissement de Hay Hassani, à Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Bien que situé à proximité des autres secteurs de Hay Hassani, le quartier George reste difficile d’accès pour ses habitants. C’est justement à cette difficulté que doit répondre la nouvelle avenue Charaf, dont les travaux, engagés depuis plusieurs mois, ont dépassé les 90% d’avancement.

Une fois achevée, cette voie reliera plus directement le quartier aux zones voisines et facilitera les déplacements, mettant ainsi fin à l’isolement de ce quartier.

Pour constater l’état d’avancement du chantier, Hajj Tahar Layoussifi, président de l’arrondissement de Hay Hassani, s’est rendu sur les lieux. «Nous sommes venus aujourd’hui suivre les travaux de cette avenue, qui fait partie d’un ensemble de rues que nous aménageons en coordination avec la commune de Casablanca et la préfecture de Hay Hassani», nous explique-t-il.

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Ce projet vise à mieux relier plusieurs quartiers de Hay Hassani, dont le quartier George, particulièrement enclavé. La nouvelle avenue le raccordera à la zone de Rahma et desservira au passage Charaf et Al Azhari. Son tracé passe par le boulevard Mustapha Salamat avant de rejoindre la rue El Mahdi Ben Taleb.

«Le quartier George était relativement isolé en matière de transport et de déplacement. Cette nouvelle voie va le relier à Rahma», souligne Tahar Layoussifi. Pour le président de l’arrondissement, ce raccordement est l’un des principaux apports de l’aménagement, conçu pour répondre aux demandes de la société civile.

Un nouvel itinéraire pour faciliter les déplacements

Longue de plus de 400 mètres, en comptant les aménagements au niveau des ronds-points, elle offrira aux automobilistes un nouvel itinéraire possible. Une partie du trafic pourrait ainsi se reporter sur cette nouvelle voie, ce qui devrait réduire la pression sur d’autres axes de l’arrondissement.

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C’est le cas de la rue Mustapha Salamat, où des accidents de la circulation sont souvent enregistrés.

Pour Mohamed Soudassi, président de l’association Chabab Al Watan pour le développement et la solidarité, la nouvelle avenue devrait changer la donne: «Cette avenue va résoudre une grande partie des problèmes de circulation dans le secteur et réduire l’engorgement que connaissent certaines rues.» Moins de véhicules sur ces axes, espère-t-il, signifierait aussi moins d’accidents.

Du côté des riverains, les attentes dépassent la seule question de la circulation. Routes dégradées, accès compliqué... C’est leur quotidien depuis longtemps. Un habitant rencontré sur place raconte: «Avant, on ne pouvait même pas passer par ici. On habitait en ville, mais on avait l’impression de vivre dans un monde rural. Il y avait énormément de poussière», raconte-t-il.

Sept voies dans le cadre d’un même marché

L’avenue Charaf fait partie d’un programme de réaménagement de la voirie qui concerne sept voies de Hay Hassani. Près de 60% de l’enveloppe globale du marché ont été financés par l’arrondissement, selon Tahar Layoussifi. Le coût propre de l’avenue Charaf n’a toutefois pas été communiqué.

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Parmi les autres opérations figurent l’aménagement de la rue Chaïba Talal et celui de la voie H52, située au cœur de Lissasfa. D’autres travaux concernent les accès au lycée Jabir Bnou Mouad, dans le secteur de Sidi El Khadir, afin de faciliter les déplacements vers cet établissement.

شارع جديد بمقاطعة الحي الحسني. le360

Les autres chantiers du programme vont dans le même sens, avec l’idée de rapprocher les quartiers, d’ouvrir de nouveaux itinéraires et de faciliter l’accès aux grands axes. L’ensemble est mené avec la commune de Casablanca et la préfecture de Hay Hassani, dans un esprit que le président de l’arrondissement qualifie de participatif.