Casablanca: en images, le quartier Jnane Louz à Hay Hassani change de visage

Travaux de réhabilitation en cours sur l’axe principal de Jnane Louz à Hay Hassani, Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Longtemps laissé dans un état de dégradation avancée, l’un des principaux axes du quartier Jnane Louz, relevant de l’arrondissement Hay Hassani à Casablanca, fait aujourd’hui l’objet d’importants travaux de réhabilitation.

Si cette artère est aujourd’hui prioritaire, c’est parce qu’elle joue un rôle central dans la circulation locale. Très fréquentée, elle constitue un point de passage essentiel reliant plusieurs quartiers et supportant un trafic quotidien important. Or, au fil des années, son état s’est fortement détérioré.

Selon les explications de Tahiri Al Youssfi, président du conseil de l’arrondissement Hay Hassani, cette dégradation est principalement due à des travaux de creusement réalisés par la Société régionale multiservices (SRM), sans que la chaussée ne soit correctement réhabilitée par la suite. Cette situation a fragilisé la voirie et entraîné des désagréments répétés pour les usagers, ainsi que des pertes pour les riverains et la collectivité.

Pour remédier à cette situation, une enveloppe budgétaire spécifique, estimée à près d’un million de dirhams, a été mobilisée en coordination avec la commune de Casablanca. Les travaux portent sur une superficie d’environ 6.000 mètres carrés et concernent à la fois l’axe principal et plusieurs ruelles du quartier, affectées par des creusements similaires. En parallèle, les équipes ont identifié les problèmes liés aux réseaux souterrains afin d’éviter la réapparition de dégradations.

Plus largement, ce programme de réhabilitation s’inscrit dans une politique progressive de remise à niveau des voiries de l’arrondissement Hay Hassani. Il repose sur deux niveaux d’intervention: des réparations légères financées par l’arrondissement et des chantiers structurants pris en charge par la commune.

Sur les quatre à cinq dernières années, près d’une dizaine de grandes artères ont déjà été réaménagées, tandis que de nombreuses ruelles ont bénéficié de travaux, même si des besoins subsistent dans cette zone étendue.

L’axe concerné a également été élargi, passant d’une voie étroite à une chaussée adaptée à l’évolution du trafic. Sa position géographique renforce son rôle stratégique: il dessert plusieurs quartiers, notamment Al Azhar, Riad El Oulfa, et constitue un accès direct vers la rocade Sud et d’autres secteurs de la ville.

Par ailleurs, d’autres artères du quartier, telles que Riad El Oulfa, sont actuellement à l’étude pour des travaux de réaménagement, dans le cadre du même programme.

Avec la poursuite des projets immobiliers aux abords de cet axe et l’augmentation progressive de la population, la réhabilitation vise également à anticiper les besoins futurs en mobilité, en facilitant l’accès aux transports publics, taxis et bus, tout en améliorant la circulation pour l’ensemble des usagers.

