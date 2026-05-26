Casablanca: épices, fruits secs et ustensiles… voici les prix des produits essentiels de l’Aïd

Vue de l’échoppe de Mustapha, commerçant à Souk Jemaa de Derb Sultan, à Casablanca, à l’approche de l’Aïd al-Adha. (S.Bouchrit/Le360)

À quelques jours de l’Aïd al-Adha, les marchés de Casablanca, notamment le célèbre Souk Jemaa à Derb Sultan, connaissent une forte affluence. Si l’achat du mouton demeure la priorité des ménages, beaucoup se tournent désormais vers les ingrédients et les accessoires indispensables à la préparation des repas de fête.

Des grillades du premier jour aux saveurs sucrées-salées de la mrouzia, la réussite de ces mets emblématiques repose sur deux éléments essentiels: une viande de qualité et un choix minutieux d’épices.

C’est précisément sur ces produits que se concentre désormais une grande partie des achats. Au cœur des demandes, le cumin reste le roi incontesté de la saison, notamment pour parfumer le foie et les brochettes. Ce produit, très prisé à l’approche de l’Aïd, occupe une place centrale dans les étals des marchands.

Côté tarifs, le marché affiche toutefois des écarts sensibles selon l’origine des produits. Le cumin importé, notamment d’Égypte ou d’Inde, se négocie ainsi entre 120 et 140 dirhams le kilo.

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En revanche, le cumin local s’impose comme le produit premium par excellence. Comme le souligne un commerçant rencontré à Souk Jemaa de Derb Sultan: «Le cumin du pays reste le plus cher, mais c’est le seul qui garantit une qualité et un arôme incomparables». Ses tarifs oscillent ainsi entre 180 et 200 dirhams le kilo.

Par ailleurs, les autres composants de base affichent une relative stabilité. Le poivre noir s’échange uniformément autour de 100 dirhams le kilogramme. Dans la même logique, le gingembre et la cannelle se stabilisent tous deux à 70 dirhams le kilo, suivis de près par l’ail qui se négocie à 60 dirhams.

Cependant, tous les produits ne suivent pas cette tendance modérée. En effet, le mélange de la mrouzia demande cette année un budget nettement plus conséquent. Il s’affiche entre 240 et 250 dirhams le kilo. Ce tarif s’explique par la complexité de sa recette traditionnelle ainsi que par le coût élevé de ses composants. Ainsi, ce produit reste l’un des plus chers des préparatifs culinaires de l’Aïd.

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Comme l’explique un autre commerçant, «le prix varie d’un marchand à l’autre selon la recette de sa mrouzia et la quantité d’ingrédients coûteux qu’il y incorpore, ce mélange comptant une multitude de composants». Une diversité qui rend le marché particulièrement animé à l’approche de la fête.

Dans le détail, cette préparation peut contenir des produits prisés comme la cardamome, dont le prix atteint 600 dirhams le kilo, le macis autour de 500 dirhams, mais aussi la noix de muscade, la gouza saharienne, le poivre long ou encore la nouara. Autant d’ingrédients qui expliquent, selon les commerçants, la montée en gamme de ce mélange emblématique.

Au-delà des produits alimentaires, l’Aïd ne serait pas complet sans le renouvellement du matériel de découpe. À mesure que la date approche, les étals des quincailliers de la métropole se remplissent et enregistrent une demande croissante. Cette effervescence concerne particulièrement les ustensiles indispensables à la préparation de la viande.

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Dans ce contexte, les grands couteaux de boucherie s’écoulent à 25 dirhams l’unité, tandis que les boîtes de six couteaux de table d’entrée de gamme sont proposées à 20 dirhams. Pour les pièces plus imposantes, les hachoirs de fabrication locale affichent des prix variant de 75 dirhams pour les petits modèles à 100 dirhams pour les grands formats. Quant aux incontournables grilles de cuisson pour barbecue, leurs tarifs démarrent à 30 dirhams.

Dans la continuité de cette gamme, les accessoires complémentaires connaissent également une forte demande. Les sacs de congélation renforcés s’établissent autour de 10 dirhams, tandis que les lots de douze brochettes se stabilisent autour de 40 dirhams.

Dans l’ensemble, ces achats essentiels contribuent déjà à l’intensification de l’activité dans les marchés de la métropole. Les commerçants anticipent d’ailleurs une nouvelle hausse de l’affluence, portée par les derniers préparatifs et l’approche de la fête.