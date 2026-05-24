Société

Aïd Al-Adha à Laâyoune: forte affluence au marché du bétail dans un cadre organisé et sécurisé

Le marché du bétail à Laâyoune à l’approche de l’Aïd Al-Adha. (H.Yara/Le360)

Par Hamdi Yara
Le 24/05/2026 à 17h05

VidéoÀ l’approche de l’Aïd al-Adha, le marché du bétail de Laâyoune connaît une montée en puissance de son activité commerciale, marquée par une affluence croissante de vendeurs et d’acheteurs venus aussi bien de la ville que d’autres régions du Royaume. Doté d’infrastructures modernes et de services intégrés, ce marché s’impose comme un pôle de référence pour l’acquisition des ovins, caprins et dromadaires destinés au sacrifice, dans un cadre organisé, sécurisé et fluide.

Le marché du bétail de Laâyoune connaît, à l’approche de l’Aïd al-Adha, une importante dynamique. Il attire, en effet, chaque jour, des centaines de vendeurs et d’acheteurs issus des différents quartiers de la ville, mais également des visiteurs venus d’autres régions du Royaume, s’imposant ainsi comme l’un des principaux points de rendez-vous pour l’achat des moutons de l’Aïd.

À longueur de journée, les transactions, portant aussi bien sur des ovins, des caprins que des dromadaires, se poursuivent dans un rythme soutenu. Dans les différentes zones du marché, l’activité commerciale est marquée par la fluidité, facilitée par l’organisation de l’espace et sa conception structurée.

Des acheteurs rencontrés sur les lieux soulignent, dans des déclarations pour Le360, la facilité d’accès au marché et la diversité de l’offre et des prix et mettent également en avant les conditions jugées convenables pour effectuer les transactions dans un climat serein.

De même, les vendeurs se disent satisfaits de l’intensité de la demande enregistrée durant cette période, soulignant que l’organisation du marché permet de simplifier les échanges et d’accueillir les clients dans de bonnes conditions.

Entré en service en 2019, le marché du bétail de Laâyoune a été conçu pour en finir avec les points de vente informels utilisés auparavant pour la vente du bétail, et structurer ce secteur dans un espace moderne et mieux encadré.

Érigé sur une superficie de 12 hectares, dont 4.000 m² couverts, le marché a nécessité un investissement d’environ 30 millions de dirhams. Il est doté d’une capacité d’accueil importante, pouvant atteindre jusqu’à 30.000 têtes d’ovins et de caprins, ainsi que 3.000 têtes de camélidés.

Lire aussi : ​Aïd al-Adha: le «mouton du Sahara», star des marchés de Laâyoune

Il comprend plus de 80 espaces dédiés à l’exposition du bétail dans la zone principale, ainsi que quatre annexes avec plus de 800 enclos. Ce qui permet d’accueillir plus de 600 vendeurs et d’assurer une large diversité de l’offre pour les acheteurs.

Le marché propose également plusieurs services essentiels, dont un approvisionnement continu en eau potable, des sanitaires, une mosquée et des espaces de restauration. Des parkings ont aussi été aménagés pour accueillir les véhicules des professionnels comme ceux des particuliers.

Sur le plan sécuritaire, le site bénéficie d’un dispositif de vidéosurveillance couvrant l’ensemble des installations, renforcé par la présence des forces de l’ordre. Durant cette période, le marché reste accessible dès les premières heures de la journée jusqu’à 22 heures. Parallèlement, des équipes de nettoyage veillent en continu à l’entretien des lieux afin de garantir la propreté et le confort des usagers.

Par Hamdi Yara
Le 24/05/2026 à 17h05
#Aïd Al-Adha#mouton#Laâyoune#sacrifice

LEs contenus liés

Société

Aïd al-Adha: Laâyoune perpétue la tradition du sacrifice collectif du dromadaire

Economie

Aïd Al-Adha à Fès: marchés très animés, mais tensions persistantes autour des prix

Société

Aïd al-Adha: le Béni Guil, star incontestée des marchés de l’Oriental

Société

Aïd al-Adha. Dans une ferme pilote à Rabat, «le prix du mouton varie entre 3.000 et 4.000 dirhams, en baisse par rapport à 2024», assure un éleveur

Articles les plus lus

1
Enquête: pour les Français, le Maroc est un partenaire stratégique et un allié privilégié, l’Algérie est une menace
2
Aïd al-Adha: Sardi, Béni Guil, Timahdite… quelle race de mouton choisir?
3
La ville défigurée: climatiseurs, paraboles et le naufrage esthétique des façades marocaines
4
Tindouf: le Polisario sollicite le HCR pour préparer le démantèlement des camps
5
Hausse des prix du kérosène: Royal Air Maroc annonce la suspension provisoire de certaines lignes aériennes
6
Automobile: le Maroc assure 52,30% des exportations africaines
7
Taza, la capitale oubliée
8
Aïd al-Adha. Dans une ferme pilote à Rabat, «le prix du mouton varie entre 3.000 et 4.000 dirhams, en baisse par rapport à 2024», assure un éleveur
Revues de presse

Voir plus