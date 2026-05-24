Aïd Al-Adha à Laâyoune: forte affluence au marché du bétail dans un cadre organisé et sécurisé

Le marché du bétail de Laâyoune connaît, à l’approche de l’Aïd al-Adha, une importante dynamique. Il attire, en effet, chaque jour, des centaines de vendeurs et d’acheteurs issus des différents quartiers de la ville, mais également des visiteurs venus d’autres régions du Royaume, s’imposant ainsi comme l’un des principaux points de rendez-vous pour l’achat des moutons de l’Aïd.

À longueur de journée, les transactions, portant aussi bien sur des ovins, des caprins que des dromadaires, se poursuivent dans un rythme soutenu. Dans les différentes zones du marché, l’activité commerciale est marquée par la fluidité, facilitée par l’organisation de l’espace et sa conception structurée.

Des acheteurs rencontrés sur les lieux soulignent, dans des déclarations pour Le360, la facilité d’accès au marché et la diversité de l’offre et des prix et mettent également en avant les conditions jugées convenables pour effectuer les transactions dans un climat serein.

De même, les vendeurs se disent satisfaits de l’intensité de la demande enregistrée durant cette période, soulignant que l’organisation du marché permet de simplifier les échanges et d’accueillir les clients dans de bonnes conditions.

Entré en service en 2019, le marché du bétail de Laâyoune a été conçu pour en finir avec les points de vente informels utilisés auparavant pour la vente du bétail, et structurer ce secteur dans un espace moderne et mieux encadré.

Érigé sur une superficie de 12 hectares, dont 4.000 m² couverts, le marché a nécessité un investissement d’environ 30 millions de dirhams. Il est doté d’une capacité d’accueil importante, pouvant atteindre jusqu’à 30.000 têtes d’ovins et de caprins, ainsi que 3.000 têtes de camélidés.

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Il comprend plus de 80 espaces dédiés à l’exposition du bétail dans la zone principale, ainsi que quatre annexes avec plus de 800 enclos. Ce qui permet d’accueillir plus de 600 vendeurs et d’assurer une large diversité de l’offre pour les acheteurs.

Le marché propose également plusieurs services essentiels, dont un approvisionnement continu en eau potable, des sanitaires, une mosquée et des espaces de restauration. Des parkings ont aussi été aménagés pour accueillir les véhicules des professionnels comme ceux des particuliers.

Sur le plan sécuritaire, le site bénéficie d’un dispositif de vidéosurveillance couvrant l’ensemble des installations, renforcé par la présence des forces de l’ordre. Durant cette période, le marché reste accessible dès les premières heures de la journée jusqu’à 22 heures. Parallèlement, des équipes de nettoyage veillent en continu à l’entretien des lieux afin de garantir la propreté et le confort des usagers.