Economie

Aïd al-Adha: les banques seront fermées le vendredi 29 mai

Un client devant le guichet d'une agence bancaire. (Photo d'illustration)

Le vendredi 29 mai 2026 sera exceptionnellement férié pour les établissements bancaires, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, a annoncé le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/05/2026 à 11h58

«À l’occasion de Aid al-Adha, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) annonce que le vendredi 29 mai 2026 est, à titre exceptionnel, jour férié dans les banques. Chaque banque se charge d’en informer ses collaborateurs ainsi que sa clientèle», indique le groupement dans un communiqué.

Dans ce contexte, les banques assurent la continuité des services bancaires essentiels à travers les canaux digitaux et l’alimentation régulière en billets de banque des guichets automatiques (GAB), tout en veillant à leur bon fonctionnement technique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/05/2026 à 11h58
#Aïd Al-Adha#Banques#Groupement professionnel des banques du Maroc

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