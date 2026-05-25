Aïd al-Adha: les banques seront fermées le vendredi 29 mai

«À l’occasion de Aid al-Adha, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) annonce que le vendredi 29 mai 2026 est, à titre exceptionnel, jour férié dans les banques. Chaque banque se charge d’en informer ses collaborateurs ainsi que sa clientèle», indique le groupement dans un communiqué.

Dans ce contexte, les banques assurent la continuité des services bancaires essentiels à travers les canaux digitaux et l’alimentation régulière en billets de banque des guichets automatiques (GAB), tout en veillant à leur bon fonctionnement technique.