Société

Aïd al-Adha: la CGEM invite le secteur privé à accorder un jour de congé exceptionnel le 29 mai

Siège de la CGEM à Casablanca

Siège de la CGEM à Casablanca.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a invité les employeurs du secteur privé à accorder, dans la mesure du possible, un jour de congé exceptionnel le vendredi 29 mai 2026, à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Par La Rédaction
Le 25/05/2026 à 12h10

Dans un message adressé aux membres de la Confédération, son président Mehdi Tazi indique que cette démarche fait suite à la décision du gouvernement d’accorder un jour de congé exceptionnel aux administrations publiques et aux collectivités territoriales pour le vendredi 29 mai 2026.

L’Aïd al-Adha sera célébré le mercredi 27 mai 2026, ce qui place le vendredi 29 mai dans une logique d’organisation permettant d’offrir une continuité de repos pour une partie des travailleurs du secteur public.

La CGEM souligne toutefois que cet appel adressé au secteur privé relève d’une logique de flexibilité, laissant aux entreprises une marge d’appréciation et la possibilité d’appliquer cette mesure «dans la mesure du possible».

Par La Rédaction
Le 25/05/2026 à 12h10
#Aïd Al-Adha#Maroc#CGEM

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