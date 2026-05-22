Société

Vendredi 29 mai jour férié dans les administrations

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Le gouvernement a annoncé un congé exceptionnel le vendredi 29 mai 2026 dans les administrations publiques et les collectivités territoriales.

Par La Rédaction
Le 22/05/2026 à 19h53

Le gouvernement décide le vendredi 29 mai jour de congé dans les administrations publiques et les collectivités territoriales, à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Un communiqué du gouvernement a indiqué qu’«à l’occasion de l’Aïd al-Adha, qui coïncide avec le mercredi 10 Dhu al-Hijjah 1447 H (27 mai 2026), il a été décidé de fermer exceptionnellement les administrations publiques et les collectivités territoriales le vendredi 29 mai 2026, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2.05.916 du 13 Jumada II 1426 (20 juillet 2005)»

Par La Rédaction
Le 22/05/2026 à 19h53
#Aïd Al Adha

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