La vente des moutons de l’Aïd Al-Adha sous haute surveillance

Le gouvernement a décidé de renforcer la surveillance des marchés dédiés à la vente des moutons de l’Aïd Al-Adha. Une série de mesures réglementaires a été mise en place pour lutter contre la spéculation et limiter les hausses de prix non justifiées, dans le but de protéger le pouvoir d’achat des citoyens et d’assurer la transparence des transactions commerciales sur ces marchés saisonniers, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 20 mai.

Ces mesures s’appuient sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la liberté des prix et à la concurrence, après consultation du Conseil de la concurrence. L’objectif est de réguler le marché des moutons et de combattre toutes les pratiques pouvant nuire aux règles concurrentielles ou entraîner des déséquilibres dans l’équilibre naturel des prix. Le gouvernement mise sur une réorganisation des circuits de commercialisation des moutons. Il s’agit notamment de réduire l’intervention des intermédiaires non régulés, qui contribuent à artificiellement augmenter les prix pendant les périodes de forte demande, ce qui pèse négativement sur le pouvoir d’achat des familles marocaines.

Parmi les nouvelles mesures, il est prévu de limiter la vente des moutons de l’Aïd aux marchés officiellement désignés et légalement autorisés. Cependant, la vente directe dans les fermes sera autorisée, à condition de respecter les réglementations en vigueur. Les vendeurs seront tenus de déclarer préalablement aux autorités locales leur identité, le nombre de têtes de bétail proposées à la vente ainsi que leur origine avant d’accéder aux espaces de commercialisation. Cette mesure vise à renforcer la transparence et à endiguer toute pratique illégale, écrit Al Akhbar.

Les mesures insistent particulièrement sur l’interdiction de racheter des moutons sur les marchés dans le but de les revendre, une pratique ayant un impact direct sur les prix. Elles interdisent également toutes les formes de manipulation, qu’il s’agisse de surenchères artificielles ou d’accords tacites et explicites entre certains acteurs visant à augmenter les prix de manière injustifiée. Elles prohibent aussi le stockage des moutons en dehors des circuits commerciaux habituels, une pratique visant à créer une pénurie artificielle sur le marché.

Les autorités publiques veilleront à l’application stricte de ces mesures en mobilisant les différents dispositifs de contrôle aux niveaux local et régional. Des sanctions dissuasives seront appliquées aux contrevenants, incluant des amendes financières, la fermeture temporaire des points de vente non autorisés, la saisie des moutons et des équipements utilisés pour les infractions, ainsi que des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

L’Exécutif a appelé tous les acteurs impliqués dans la chaîne de commercialisation des moutons à respecter les lois et les réglementations en vigueur, en faisant preuve de responsabilité, afin d’assurer un approvisionnement régulier et transparent des marchés, et de garantir aux consommateurs l’accès aux moutons dans des conditions équitables et adaptées.