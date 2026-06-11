Politique

Justice: nouvelle grève des avocats prévue du 15 au 21 juin

Sit-in des avocats devant le Parlement à Rabat contre le nouveau projet de loi de procédure civile. (Y.Mannan / Le360)

Les avocats ont décidé un arrêt général de leurs prestations professionnelles en réponse aux propos tenus par le ministre de la Justice au Parlement sur les disparités supposées dans leurs indemnités.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 11/06/2026 à 13h38

Le bras de fer entre les avocats et le ministre de la Justice s’intensifie depuis qu’Abdellatif Ouahbi a présenté un projet de loi controversé sur l’exercice de la profession. Ce 11 juin, l’Association nationale des Barreaux du Maroc (ANBA) a publié un communiqué estimant que les propos tenus par le ministre au Parlement visent la profession d’avocat, ses institutions et ses représentants.

Devant le Parlement, Abdellatif Ouahbi avait pointé les disparités dans les indemnités versées aux avocats, évoquant une majorité faiblement rémunérée face à une minorité ayant perçu des montants nettement plus élevés.

Les tentatives de médiation du chef du gouvernement n’ont pas suffi à désamorcer la crise. Au-delà des propos tenus au Parlement, les avocats reprochent à Abdellatif Ouahbi d’avoir introduit dans l’avant-projet de loi des mesures réduisant leur indépendance vis-à-vis des parquets, notamment en limitant le rôle des bâtonniers.

Lire aussi : Crise des avocats. «Nous défendons les principes et les droits des citoyens», assure le bâtonnier de Rabat

Dans ce bras de fer, il est aussi question de la formation des avocats que le département de la Justice et le Conseil du pouvoir judiciaire auront la charge de superviser. Le projet de loi sur les avocats fait actuellement l’objet d’un débat approfondi à la Chambre des conseillers.

Dans un communiqué, l’Association a estimé que «les accusations émises par un membre du gouvernement sous la coupole parlementaire constituent un acte inacceptable et provocateur», d’autant plus qu’elles interviennent, selon le communiqué, dans un contexte visant à perturber la campagne de plaidoyer menée par l’association pour défendre les principes et les valeurs de la profession.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 11/06/2026 à 13h38
#Justice#Avocats#Abdellatif Ouahbi#Grève#Tribunal

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