Justice. «La bataille ne fait que commencer»: l’Association des barreaux du Maroc résolue à faire tomber le projet de loi sur les avocats

L’Association nationale des barreaux du Maroc a organisé ce jeudi 2 juillet 2026 à Rabat un rassemblement devant le Parlement (Y.Le360).

En grève illimitée depuis une semaine, les avocats ont organisé, ce jeudi 2 juillet devant le Parlement à Rabat, un rassemblement destiné à interpeller les parlementaires sur le projet de loi, actuellement examiné en deuxième lecture par la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme de la Chambre des représentants, après son adoption par la Chambre des conseillers.

Par cette mobilisation, l’ABAM a voulu alerter sur l’imminence de l’adoption définitive d’un texte qu’elle continue de rejeter dans sa version actuelle.

Les avocats contestent plusieurs dispositions du projet porté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Ils estiment notamment que certaines mesures portent atteinte à l’indépendance de la profession vis-à-vis du ministère public et du ministère de la Justice.

Les tensions se sont également cristallisées autour de déclarations du ministre, jugées «provocatrices» par les robes noires. Celles-ci lui reprochent notamment d’avoir mis en cause la gestion des fonds consacrés à l’assistance judiciaire destinée aux justiciables aux revenus modestes.

«Nous ne lui pardonnerons pas ses propos irrespectueux à notre égard lorsqu’il s’est demandé: ‘Qui sont-ils pour me tenir tête?’», s’est indigné le bâtonnier de Rabat, Aziz Rouibah. «L’Association nationale des barreaux du Maroc ne s’arrêtera pas là. Ce n’est que le début de la bataille. Il est hors de question pour nous de capituler. Nous poursuivrons notre mobilisation et déciderons, le moment venu, de toutes les formes d’action légitimes à engager», a-t-il déclaré.

Le bâtonnier a précisé que «les prochaines étapes seront déterminées en fonction des développements de cette journée», laissant entendre que le mouvement pourrait encore se durcir.

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Ce nouveau rassemblement s’inscrit dans la continuité du mouvement de protestation engagé par l’Association nationale des barreaux du Maroc, qui avait déjà organisé une première mobilisation devant le Parlement le lundi 29 juin.

Pour rappel, les avocats observent depuis une semaine une grève générale illimitée et affirment qu’ils poursuivront leur mouvement tant que le projet de loi ne sera pas retiré du circuit législatif. Dans un précédent communiqué, l’ABAM avait expliqué que la prolongation de cette grève, initialement prévue du 15 au 21 juin, était motivée par le maintien de plusieurs points de désaccord avec le ministère de la Justice.