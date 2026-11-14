Politique

Commission de discipline pour un député PJD après un incident de séance

Lors de la séance du vendredi 13 novembre à la Chambre des représentants. (Y.Mannan/Le360)

La séance du vendredi 13 novembre à la Chambre des représentants a été marquée par un incident qui conduira un député PJD devant la commission de discipline.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 14/11/2026 à 09h42

Un député du Parti justice et développement (PJD, opposition) a brandi, ce vendredi lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances 2027, son cartable personnel en référence à l’affaire des faux bulletins de vote à Tanger lors du scrutin législatif du 23 septembre.

Ce geste est survenu ce vendredi après-midi en pleine séance plénière présidée par Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants et membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM, qui conduit la majorité).

Cette attitude a contraint Ahmed Touizi à soumettre l’auteur du geste à une commission de discipline de la Chambre, conformément au règlement intérieur.

Lire aussi : Tanger: quatre heures d’audition pour Mounir Laymouri dans l’affaire de l’école Al Qods

L’affaire des bulletins de vote de Tanger a trait à des accusations portant sur la saisie chez des individus de bulletins trouvés en possession de plusieurs personnes soupçonnées de collision avec le PAM.

Cette affaire a conduit à l’interpellation du maire de Tanger, Mounir Laymouri, que le juge d’instruction de la ville a auditionné dans le cadre de ses investigations. Ces derniers temps, le PJD en a fait son cheval de bataille pour attaquer le PAM.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 14/11/2026 à 09h42
#Politique#chambre des représentants#PJD#PAM

LEs contenus liés

Politique

Soupçons de fraude électorale à Tanger: l’état de santé du maire Mounir Laymouri repousse son interrogatoire au 3 novembre

Société

Soupçons de fraude électorale à Tanger: le juge d’instruction entame les interrogatoires détaillés des accusés

Politique

Tanger: un nouveau maire pour remplacer Mounir Laymouri, toujours détenu?

Politique

Tanger: ce que l’on sait de la détention provisoire du maire Mounir Laymouri

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Intempéries: suivez l’évolution de la situation
2
Mohamed Benouda raconte ses rencontres avec Jensen Huang, le fondateur du géant Nvidia
3
Fausse alerte à l’École Al Jabr: les explications du chef d’établissement
4
Les barrages gagnent 65,52 millions de m³ en deux jours, le Souss-Massa en tête
5
Algérie: après la pomme de terre et l’huile, la pénurie s’attaque aux molaires
6
Intempéries: après un mercredi perturbé, à quoi s’attendre jusqu’à samedi
7
OCP: 31 milliards de dirhams de soufre en neuf mois, le prix d’un manque de clairvoyance
8
Casablanca plongée dans le noir: ce que l’on sait
Revues de presse

Voir plus