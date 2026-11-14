Commission de discipline pour un député PJD après un incident de séance

Lors de la séance du vendredi 13 novembre à la Chambre des représentants. (Y.Mannan/Le360)

Un député du Parti justice et développement (PJD, opposition) a brandi, ce vendredi lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances 2027, son cartable personnel en référence à l’affaire des faux bulletins de vote à Tanger lors du scrutin législatif du 23 septembre.

Ce geste est survenu ce vendredi après-midi en pleine séance plénière présidée par Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants et membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM, qui conduit la majorité).

Cette attitude a contraint Ahmed Touizi à soumettre l’auteur du geste à une commission de discipline de la Chambre, conformément au règlement intérieur.

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L’affaire des bulletins de vote de Tanger a trait à des accusations portant sur la saisie chez des individus de bulletins trouvés en possession de plusieurs personnes soupçonnées de collision avec le PAM.

Cette affaire a conduit à l’interpellation du maire de Tanger, Mounir Laymouri, que le juge d’instruction de la ville a auditionné dans le cadre de ses investigations. Ces derniers temps, le PJD en a fait son cheval de bataille pour attaquer le PAM.