Soupçons de fraude électorale à Tanger: le juge d’instruction entame les interrogatoires détaillés des accusés

Les quatre accusés ont été conduits sous forte escorte de la Gendarmerie royale, de la prison jusqu’au siège de la Cour d’appel, place des Nations, au centre de la ville. Le juge d’instruction en charge du dossier a ouvert la série d’auditions en entendant le président du bureau de vote de l’école Al Qods et son adjoint. Tous deux sont poursuivis pour des faits graves liés à la falsification de bulletins dans la circonscription de Tanger-Asilah.

Les auditions se sont ensuite poursuivies avec deux autres accusés, le président d’un second bureau de vote et son adjoint. Une confrontation directe entre ces quatre personnes est attendue.

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Le juge d’instruction de la troisième chambre doit également entendre les quatre autres accusés, eux aussi en détention préventive. Il s’agit du maire de Tanger, Mounir Laymouri, incarcéré à la prison locale d’Asilah, du propriétaire d’un immeuble d’appartements touristiques situé sur la route de Rabat, du comptable général d’une société du maire et d’un surveillant général d’un établissement scolaire.

Les auditions et confrontations entre les huit accusés devraient livrer de nouveaux éléments, qui viendront s’ajouter aux procès-verbaux établis. À l’issue de ces séances d’instruction, qui se tiennent à huis clos, le juge d’instruction fera connaître la suite donnée au dossier et fixera la date d’ouverture du procès.