Société

Soupçons de fraude électorale à Tanger: le juge d’instruction entame les interrogatoires détaillés des accusés

Cour d'appel de Tanger. DR

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Tanger a commencé, ce jeudi, l’interrogatoire détaillé de quatre accusés placés en détention préventive à la prison locale d’Ain Dalia. Ils sont poursuivis dans l’affaire des sacs de bulletins falsifiés découverts à l’école Al Qods, lors des législatives du 23 septembre.

Par Said Kadry
Le 08/10/2026 à 18h32

Les quatre accusés ont été conduits sous forte escorte de la Gendarmerie royale, de la prison jusqu’au siège de la Cour d’appel, place des Nations, au centre de la ville. Le juge d’instruction en charge du dossier a ouvert la série d’auditions en entendant le président du bureau de vote de l’école Al Qods et son adjoint. Tous deux sont poursuivis pour des faits graves liés à la falsification de bulletins dans la circonscription de Tanger-Asilah.

Les auditions se sont ensuite poursuivies avec deux autres accusés, le président d’un second bureau de vote et son adjoint. Une confrontation directe entre ces quatre personnes est attendue.

Lire aussi : Soupçons de fraude électorale à Tanger: le maire Mounir Laymouri transféré à la prison d’Assilah

Le juge d’instruction de la troisième chambre doit également entendre les quatre autres accusés, eux aussi en détention préventive. Il s’agit du maire de Tanger, Mounir Laymouri, incarcéré à la prison locale d’Asilah, du propriétaire d’un immeuble d’appartements touristiques situé sur la route de Rabat, du comptable général d’une société du maire et d’un surveillant général d’un établissement scolaire.

Les auditions et confrontations entre les huit accusés devraient livrer de nouveaux éléments, qui viendront s’ajouter aux procès-verbaux établis. À l’issue de ces séances d’instruction, qui se tiennent à huis clos, le juge d’instruction fera connaître la suite donnée au dossier et fixera la date d’ouverture du procès.

Par Said Kadry
Le 08/10/2026 à 18h32
#fraude électorale#Tanger

LEs contenus liés

Politique

Soupçons de fraude électorale à Tanger: le PAM gèle l’adhésion du maire Mounir Laymouri

Politique

Soupçons de fraude électorale à Tanger: le maire Mounir Laymouri transféré à la prison d’Assilah

Politique

Soupçons de fraude électorale à Tanger: deux nouveaux suspects déférés, le parquet détaille le rôle de chacun

Politique

Soupçons de fraude électorale à Tanger: le maire Mounir Laymouri renvoyé devant le juge d’instruction, une détention provisoire requise

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Casa-Sud, découvrez en images l’avancée du chantier de la future gare nouvelle génération
3
Les dragons africains
4
Marrakech Air Show: première participation d’Israël, Elbit, IAI et Rafael présents
5
Défense. Voici ce que l’on sait d’IRIFI, le drone de frappe qu’Harmattan AI veut développer aux côtés des FAR
6
Quand les lycéens français manifestent…
7
Le dirham dégringole face au dollar et à l’euro: faut-il s’inquiéter?
8
Premier vol réussi pour le F-16 Block 72 des Forces Royales Air
Revues de presse

Voir plus