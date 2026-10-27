Colombie: un nouvel ambassadeur attendu à Rabat après le tournant historique sur le Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, le 29 août 2025, Carlos Arturo Forero Sierra, qui lui a remis les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur de Colombie auprès du roi Mohammed VI.

L’ambassadeur de Colombie à Rabat, Carlos Arturo Forero Sierra, devrait prochainement quitter ses fonctions, selon les informations rapportées le 26 octobre par Caracol Radio. D’après la station colombienne, le diplomate aurait appris son remplacement de façon «inattendue» lors d’une visite au ministère des Affaires étrangères, où il lui aurait été indiqué que l’arrivée de son successeur était déjà en préparation. Il n’aurait reçu aucune notification préalable. À ce stade, ni l’identité de son remplaçant ni les raisons de cette décision n’ont été rendues publiques.

Carlos Arturo Forero Sierra avait pris ses fonctions à Rabat le 11 août 2025, après plus de trois décennies au sein du corps diplomatique et consulaire colombien, qu’il avait intégré en 1991. Au ministère des Affaires étrangères, il a notamment travaillé sur les affaires consulaires et multilatérales, les droits de l’Homme ainsi que la coordination des relations avec la région Asie-Pacifique. Il a également occupé plusieurs postes diplomatiques en Algérie, au Belize, en Nouvelle-Zélande et en Australie, ainsi que dans les consulats colombiens de Toronto et de Porto Rico.

Une réorganisation diplomatique annoncée dès juillet

Ce changement intervient dans le cadre de la restructuration du réseau diplomatique colombien annoncée par Abelardo de la Espriella avant même son entrée en fonction à la présidence. Le 27 juillet, alors qu’il était encore président élu, il avait fait part de son intention de fermer 14 ambassades, dont celle d’Algérie, ainsi qu’une quinzaine de consulats. Il avait justifié cette décision par la volonté de réduire les dépenses et de concentrer les moyens diplomatiques sur les représentations jugées prioritaires.

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L’ambassade de Colombie au Maroc ne figurait pas parmi les représentations promises à la fermeture. Celle d’Algérie, où Carlos Arturo Forero Sierra avait auparavant exercé des fonctions diplomatiques, était en revanche concernée. Abelardo de la Espriella avait également annoncé l’ouverture d’une représentation au Nigeria, dans le cadre d’une réorganisation de la présence colombienne en Afrique. Il n’avait toutefois pas précisé les conséquences de cette réforme pour les diplomates de carrière ni pour les ambassades appelées à poursuivre leurs activités.

Un tournant diplomatique qui rapproche Bogotá de Rabat

L’annonce du remplacement de l’ambassadeur intervient surtout après une réorientation majeure de la politique étrangère colombienne à l’égard du Maroc. Le 10 août, le gouvernement d’Abelardo de la Espriella a annoncé le gel des relations avec la pseudo-RASD et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire national, y compris le Sahara. Une décision qui marque une rupture avec la politique de son prédécesseur, Gustavo Petro, lequel avait rétabli en 2022 les relations avec cette entité séparatiste autoproclamée.

Bogotá a présenté ce rapprochement comme le point de départ d’une nouvelle étape dans ses relations avec Rabat, avec l’ambition de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, les investissements, le tourisme ainsi que les infrastructures portuaires et logistiques.

C’est dans ce contexte de rapprochement diplomatique que se prépare le départ de Carlos Arturo Forero Sierra. Son successeur aura désormais pour mission de représenter la Colombie à Rabat alors que les deux pays entendent traduire leur nouvelle convergence politique en projets de coopération concrets.