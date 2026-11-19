Des partisans chiites libanais du Hezbollah écoutent un discours télévisé du chef du mouvement Naim Qassem, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 6 juillet 2025. AFP or licensors

Cette affaire intervient alors que les autorités libanaises subissent des pressions croissantes pour désarmer le Hezbollah pro-iranien, qui a entraîné le pays dans un nouveau conflit avec Israël en mars. Le mouvement chiite refuse jusqu’à présent de se soumettre au plan de désarmement adopté par le gouvernement, malgré l’affaiblissement subi au cours de deux guerres successives avec Israël depuis 2023.

Les cinq hommes avaient été arrêtés le 10 novembre dans une région montagneuse accidentée située entre Batroun et Bcharré, dans le nord du Liban. Cette zone, à majorité chrétienne, se trouve loin des principaux bastions du Hezbollah. La localisation de leur arrestation donne à l’affaire une dimension particulière, dans un pays où la présence d’hommes armés et la question du contrôle des armes demeurent au centre du débat sur l’autorité de l’État.

Selon la source judiciaire, les suspects étaient en possession de «cartes et documents» au moment de leur interpellation. Aucune précision supplémentaire n’a été fournie dans les éléments rapportés à l’AFP sur le contenu de ces documents ni sur l’usage auquel ils auraient été destinés. Il revient désormais à la justice de poursuivre l’examen du dossier et de déterminer les responsabilités éventuelles des personnes mises en cause.

Les cinq hommes ont été déférés devant un juge d’instruction militaire, qui devait les interroger et délivrer des mandats d’arrêt officiels à leur encontre. Leur inculpation constitue une étape de la procédure judiciaire et ne préjuge pas de son issue. Les accusations portent à la fois sur la constitution d’un groupe armé et sur les moyens qui auraient été mis à la disposition de ses membres.

اجتماع بين قيادتي حزب الله وحركة أمل:



🔹سيادة لبنان ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة، واستمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يشكلان انتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية



🔹التأكيد على دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون… pic.twitter.com/UkJaHYl5Nv — الميادين لبنان - AL Mayadeen Lebanon (@mayadeenlebanon) November 18, 2026

Cette procédure survient après une autre affaire impliquant des armes et des explosifs. Le 8 octobre, deux hommes avaient été arrêtés alors qu’ils transportaient à bord d’un camion 500 kilogrammes d’explosifs depuis l’est du Liban vers Beyrouth. Le Hezbollah avait reconnu que cette cargaison lui appartenait.

L’épisode avait replacé au premier plan la question de la circulation des armes sur le territoire libanais, au moment où le gouvernement cherche à imposer son plan de désarmement. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d’établir un lien entre ces deux affaires.

"الحدث" تكشف كواليس خلية "حزب الله" الموقوفة في جرود بشرّي شمال لبنان: مخطط لمواجهة عسكرية ضد قرى مؤيدة لـ"القوات اللبنانية".. ووثائق سرية بخط المسؤول العسكري في الحزب بلال الأسعد#الحدث pic.twitter.com/ttKVjiUZXa — الحدث (@AlHadath) November 17, 2026

L’armée libanaise a par ailleurs annoncé vendredi avoir effectué une perquisition dans un dépôt d’armes de la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah. Les militaires y ont saisi une importante quantité d’armes et de munitions. Cette opération s’ajoute aux interventions des autorités libanaises évoquées ces dernières semaines dans le dossier de l’armement du groupe.

Le Hezbollah est sorti affaibli de deux guerres successives avec Israël depuis 2023. Il continue cependant de rejeter le plan du gouvernement visant à le désarmer. Cette opposition constitue l’un des principaux obstacles à l’application des mesures annoncées par Beyrouth, dans un contexte de fortes attentes internationales.

Lire aussi : Liban: le Hezbollah rejette la décision du gouvernement de le désarmer

Adopté sous pression internationale, notamment américaine, après un premier cessez-le-feu en novembre 2024, ce plan a été amendé en juin 2026, à la suite de négociations directes entre Israël et le Liban. Ces discussions ont abouti à un accord-cadre qui établit les orientations du dispositif envisagé.

Le texte prévoit à la fois le désarmement du Hezbollah et le retrait progressif des forces israéliennes des vastes zones occupées dans le sud du Liban. L’armée libanaise doit s’y déployer. L’application de ces dispositions suppose ainsi une évolution de la présence militaire israélienne et de celle des forces libanaises, tandis que la question de l’arsenal du Hezbollah reste entière.

Met with Speaker of the Parliament of Lebanon Nabih Berri.



We had a candid conversation about placing all arms under state control. It isn't optional. It's the only way forward. The cancer that is Hezbollah has infected the great nation of Lebanon must not continue. pic.twitter.com/Crh82HiqCj — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) November 17, 2026

En visite à Beyrouth en début de semaine, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU a appelé le Hezbollah à «se désarmer volontairement». Le mouvement est la seule formation libanaise à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile de 1975 à 1990, au nom de la «résistance» à Israël.

Ce nouvel appel américain illustre la pression exercée sur les autorités libanaises et sur le Hezbollah pour faire avancer le processus. Les inculpations annoncées mercredi interviennent, elles, sur le terrain judiciaire, alors que la question du monopole de la force armée par l’État demeure au cœur des efforts de Beyrouth pour mettre en œuvre son plan.