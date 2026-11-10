Guerre en Ukraine: reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou à Abou Dhabi, sous médiation américaine

Le président russe Vladimir Poutine, accompagné de l'envoyé économique du Kremlin Kirill Dmitriev et du conseiller du Kremlin Yuri Ushakov, rencontre l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, au Kremlin à Moscou le 2 décembre 2025

Les Européens, qui entendent avoir voix au chapitre, se rendent aussi aux Émirats, où ils doivent s’entretenir séparément avec les délégations ukrainienne et américaine.

Le dernier cycle de pourparlers, à Genève, remonte à février. Ces contacts, sans résultats sur le fond, ont ensuite été mis en suspens après le déclenchement de la guerre en Iran par des bombardements israélo-américains.

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont amorcé la reprise des négociations russo-ukrainiennes en se rendant en septembre à Moscou, puis, pour la première fois, à Kiev. Ils mèneront la délégation américaine à Abou Dhabi.

M. Kushner a indiqué lundi que les pourparlers viseraient à discuter directement des préoccupations ukrainiennes et russes «en matière de sécurité pour l’après-guerre», afin de «faire progresser des solutions concrètes» et de créer «une dynamique en vue de la prochaine phase des négociations».

President Trump is determined to bring an end to this horrible war, which has caused enormous loss of life, destruction, and suffering. We are working hard to find a negotiated solution that can deliver lasting peace and create the conditions for a sovereign, secure, and… — Jared Kushner (@jaredkushner) November 9, 2026

Le président américain Donald Trump, qui a vivement critiqué Kiev ces dernières semaines et est accusé de vouloir privilégier une coopération économique avec le Kremlin, a prédit jeudi un «très grand accord» avec la Russie sur l’Ukraine, qui pourrait «englober toute l’Europe».

Kiev et les Européens ont réagi à ces propos vagues en se disant opposés à tout accord conclu dans leur dos.

Signe d’un certain scepticisme, un haut responsable ukrainien a affirmé à l’AFP que Kiev n’avait pas «d’attentes particulières». «On verra comment les choses évoluent» sur place, a-t-il dit, sous couvert d’anonymat.

Today, I begin a visit to the Black Sea region, where security threats are escalating, attacks are increasing, and innocent lives have been lost.



In Romania and Bulgaria, I will meet with leaders to discuss the situation on the ground and how Europe can strengthen its response.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2026

Berlin a pour sa part estimé qu’il «faut maintenant que l’on voie si la Russie est vraiment prête à négocier de manière sérieuse».

Un responsable américain s’exprimant sous couvert de l’anonymat s’est cependant dit «prudemment optimiste», estimant que Kiev comme Moscou «ont montré un peu de souplesse en privé» sur leurs positions.

Rapprochement russo-américain

Comme à Genève, la délégation de Kiev sera dirigée par le négociateur Roustem Oumerov et celle de Moscou par l’historien nationaliste Vladimir Medinski.

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La délégation ukrainienne tiendra, en marge des discussions, des consultations séparées avec ses partenaires de l’UE, de l’Otan et du Royaume-Uni, a indiqué lundi Roustem Oumerov.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit, lui, s’être «coordonné» avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant les pourparlers.

I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen. Right now, many of our cities and communities are facing a very difficult situation with power, water, and heating supplies due to Russian strikes. The situation is most difficult in Kyiv, the Dnipro, Sumy,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

La Russie cherche à écarter l’Europe des discussions et la plupart des dirigeants européens n’ont eu que peu de contacts, voire aucun, avec le président russe Vladimir Poutine depuis 2022.

Sur le papier, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou exige une redéfinition de «l’architecture de la sécurité européenne» et le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est).

Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée, dont la défense a nécessité d’immenses sacrifices humains depuis la guerre contre des séparatistes prorusses débutée en 2014, puis l’invasion russe à grande échelle lancée en 2022.

L’Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l’attaquer à nouveau. Le Kremlin s’oppose, pour sa part, à tout déploiement de troupes européennes de maintien de la paix.

💬 #Zakharova:



We reiterate that the deployment of foreign military contingents in Ukraine is categorically unacceptable.



🎯 @mod_russia regards any military units in Ukraine as legitimate targets, with all the attendant risks & consequences.https://t.co/NpIAjudZDx pic.twitter.com/7WjH1Yj9gM — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 9, 2026

Sur le terrain, la Russie continue de pilonner l’Ukraine et, à nouveau depuis plus d’un mois, son réseau énergétique, faisant craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d’Ukrainiens.

Parallèlement, cet automne, Donald Trump a de nouveau vilipendé Volodymyr Zelensky et conclu un accord de livraison de diesel russe avec le Kremlin, malgré les sanctions occidentales toujours en vigueur, suscitant la consternation de Kiev.

Récente trêve réussie

Rare source d’optimisme: un récent cessez-le-feu dans la région de Kherson, promu par la Première dame américaine Melania Trump, a permis des évacuations humanitaires et, fait exceptionnel, a été respecté par les deux camps.

Après ce «précédent très positif», Kiev pourrait chercher la «désescalade» par «le biais de telles trêves locales», estime auprès de l’AFP l’analyste ukrainien Volodymyr Fessenko.

US asks Russia to agree to NATO-like backing for Ukraine https://t.co/Dqgpcmk1Ib — POLITICO (@politico) November 9, 2026

Jusqu’à présent, Moscou a refusé un cessez-le-feu prolongé sur tout le front, arguant que cela permettrait à Kiev de se renforcer.

Les derniers cycles de négociations directes n’ont abouti qu’à des échanges de prisonniers et de corps de militaires tués.

Sur le front, les troupes du Kremlin sont empêtrées dans une guerre d’usure où l’omniprésence des drones bloque tout mouvement d’ampleur. Elles ne grignotent du terrain qu’au prix de lourdes pertes.

Ces derniers mois, une contre-offensive ukrainienne a même permis à Kiev de soulager la pression autour de Kramatorsk et Sloviansk, les bastions de la région de Donetsk qui échappent toujours au Kremlin.

Conflit le plus meurtrier en Europe depuis 1945, la guerre en Ukraine a fait, selon les estimations, plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés dans les deux camps et causé d’immenses destructions.