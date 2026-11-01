Ukraine: Washington et Moscou envisagent une rencontre Trump-Poutine en Chine, sans percée sur les négociations de paix

Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se serrent la main à la fin d'une conférence de presse conjointe après avoir participé à un sommet américano-russe sur l'Ukraine à la base commune Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025. AFP or licensors

La perspective d’un échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur l’Ukraine lors du prochain sommet de l’Apec, prévu les 18 et 19 novembre à Shenzhen, en Chine, reste à l’état de discussion, alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine peinent à progresser.

«Nous avons brièvement évoqué la possibilité pour nos dirigeants d’échanger lors de l’Apec le mois prochain», a déclaré M. Rubio lors d’une conférence de presse en marge d’une réunion du G20 à Atlanta, aux États-Unis.

Le secrétaire d’État a tenu à préciser la portée limitée de ce contact. Il n’a pas eu de «réunion formelle» avec M. Lavrov, mais un «bref échange». Aucune rencontre entre les présidents américain et russe n’a été annoncée à l’issue de cette conversation.

Une dizaine de jours auparavant, Donald Trump s’était dit prêt à rencontrer ses homologues russe et chinois lors de son déplacement en Chine en novembre. Le sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu à Shenzhen, pourrait ainsi fournir l’occasion de discussions en marge des travaux officiels.

Vendredi, Sergueï Lavrov avait lui aussi évoqué son entretien avec Marco Rubio. «Nous avons eu une conversation plutôt agréable, brève, pour des raisons évidentes (...) Nous avons évoqué certaines de nos relations bilatérales, ainsi que notre coopération dans les organisations multilatérales», avait déclaré le ministre russe lors de sa propre conférence de presse.

💬 FM #Lavrov following #G20 Ministerial:



Despite all our differences, the US willingness & interest in dialogue can only be welcomed.



👉 This is a good lesson for our European colleagues, who continue to maintain a stance of arrogant boycott.https://t.co/Y6z8zjUnUg pic.twitter.com/uhFt3sD1NX — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 30, 2026

La réunion d’Atlanta vise à préparer le sommet des dirigeants du G20, prévu en décembre à Miami, au complexe Doral de Donald Trump. La participation de Vladimir Poutine, invité par le président américain, pourrait accentuer les tensions entre les délégations.

Remous autour de Lavrov

Donald Trump a également déclaré samedi qu’il n’aurait «aucun problème» à inviter son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à ce rendez-vous. La possibilité de retrouver autour d’un même événement des dirigeants dont les positions sur la guerre restent profondément opposées pose déjà la question du format des échanges.

La présence de Sergueï Lavrov à Atlanta a provoqué des remous. La traditionnelle photo de famille a été annulée vendredi, les responsables européens refusant de poser aux côtés du ministre russe. Si la Russie est membre du G20, la guerre en Ukraine continue de peser sur les relations avec plusieurs autres participants.

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Aucune avancée décisive n’était attendue de cette réunion ministérielle concernant le conflit. Le chef de la diplomatie russe a maintenu ses positions, tandis que son homologue américain a exprimé de fortes réserves sur les perspectives immédiates de négociation.

Interrogé sur la possibilité d’un accord, Marco Rubio a déclaré ne «pas savoir si une paix négociée est envisageable en Ukraine. C’est ce que nous essayons de déterminer. Mais je ne pense pas que quiconque ici prétende que nous soyons sur le point de parvenir à un accord négocié».

Les discussions visant à mettre fin à la guerre sont à l’arrêt depuis le début de l’année. Une réunion entre représentants russes, ukrainiens et américains pourrait avoir lieu en novembre aux Émirats arabes unis pour tenter de relancer le dialogue. Washington n’a toutefois pas confirmé cette hypothèse.

At today’s G20 Foreign Ministers’ Meeting, I made clear that maritime and food security drive economic security.



Through our America First agenda, the United States is encouraging partners to protect shipping routes, strengthen food security, and reduce the economic… pic.twitter.com/vYSUsk2JNQ — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 30, 2026

Un autre sujet a été abordé: la sécurité maritime en mer Noire. Les attaques répétées contre des navires commerciaux font peser des risques sur les chaînes d’approvisionnement, notamment alimentaires. Un cessez-le-feu limité à cette zone apparaît comme l’un des dossiers sur lesquels des propositions circulent.

M. Rubio a relevé «que la communauté internationale manifeste un intérêt croissant pour jouer le rôle de garants ou de facilitateurs d’un accord». «Je pense qu’il y a un regain d’intérêt pour jouer un rôle, et nous examinons actuellement, par exemple, des propositions qui nous ont été transmises», a-t-il ajouté.

«Nous aimerions y parvenir. Cela ne mettra pas fin à la guerre, mais cela résoudra au moins un aspect particulier de celle-ci», a conclu le secrétaire d’État, soulignant ainsi la portée limitée d’un éventuel arrangement en mer Noire.