Guerre au Moyen-Orient: Téhéran menace des sites américains après des frappes sur deux pétroliers

Des navires ancrés dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, le 4 mai 2026. AFP or licensors

«Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l’un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis», ont averti, dans la nuit de samedi à dimanche, les Gardiens de la révolution, l’armée idéologique de Téhéran.

«Des missiles et des drones sont braqués sur l’ennemi et nous attendons l’ordre de tir», a ajouté le général Majid Moussavi, commandant des forces aérospatiales des Gardiens, un mois après le cessez-le-feu intervenu dans la guerre entre l’Iran et les alliés israélo-américains.

Ces menaces surviennent peu après une attaque des États-Unis contre deux pétroliers iraniens dans le Golfe d’Oman.

L’armée américaine, qui impose depuis le 13 avril un blocus des ports iraniens, a annoncé avoir «neutralisé» vendredi, par voie aérienne, les deux bâtiments dans cet accès au détroit d’Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième du pétrole consommé dans le monde.

Une source militaire iranienne a indiqué que Téhéran avait répliqué. Et la République islamique a dénoncé auprès de l’ONU une «violation flagrante» de la trêve.

U.S. forces fired on and disabled two Iranian oil tankers on Friday after exchanging fire with Iranian forces in the Strait of Hormuz overnight. The United Arab Emirates, meanwhile, reported another Iranian missile and drone attack. https://t.co/lx4YiLiAy6 — PBS News (@NewsHour) May 8, 2026

Si les navires ne transportaient pas de cargaison, selon l’armée américaine, les images diffusées par le commandement militaire américain pour la région (Centcom) montrent d’épaisses colonnes de fumée s’échappant des postes de pilotage.

«Très bientôt»

L’Iran bloque le détroit d’Ormuz depuis le début de l’offensive israélo-américaine, le 28 février, perturbant gravement l’économie mondiale.

Les accrochages navals entre Washington et Téhéran se sont multipliés depuis le début du mois, alors que les négociations semblent au point mort dans l’attente d’une réponse iranienne à des propositions américaines.

Donald Trump s’attend à recevoir une réponse «très bientôt», a rapporté samedi la chaîne de télévision LCI, après un bref entretien avec le président américain. Il avait déjà dit, la veille, s’attendre à recevoir «une lettre» dans la soirée.

▶️ Donald Trump : "L’Iran veut vraiment conclure un accord"



🗣️ "Trump est pressé à très court terme, car il lui sera très difficile d’arriver en Chine la semaine prochaine avec le détroit d’Ormuz toujours bloqué", analyse @Alain_Frachon pic.twitter.com/SyB33Wy5eY — LCI (@LCI) May 9, 2026

Pendant ce temps, les contacts diplomatiques se poursuivent pour tenter de trouver une issue au conflit, qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Après le vice-président JD Vance, vendredi à Washington, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a rencontré le Premier ministre du Qatar, dont le pays, cible de frappes de Téhéran ces derniers mois, a souvent servi d’intermédiaire à Washington au Moyen-Orient.

Mais l’Iran a mis en doute le sérieux de la diplomatie américaine.

Lire aussi : Guerre au Moyen-Orient: Ormuz de nouveau verrouillé, Téhéran souffle le froid sur les négociations

«L’escalade récente des tensions par les forces américaines et leurs multiples violations du cessez-le-feu renforcent les soupçons sur la motivation et le sérieux de la partie américaine sur la voie de la diplomatie», a déclaré le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi.

Destroyer britannique

Les derniers accrochages entre Téhéran et Washington ont fait flamber les cours du pétrole: le baril de Brent de la mer du Nord a terminé la semaine, une nouvelle fois, au-dessus de 100 dollars.

Le Royaume-Uni a annoncé samedi qu’il allait «prépositionner au Moyen-Orient» un destroyer actuellement en Méditerranée, en prévision du déploiement d’une future mission internationale de sécurisation du transport dans le détroit d’Ormuz, une initiative codirigée avec la France.

UK deploys warship to Middle East with eye on potential Hormuz mission https://t.co/jTPMO8CqAJ https://t.co/jTPMO8CqAJ — Reuters (@Reuters) May 9, 2026

Selon des images satellites, une nappe de pétrole d’une cinquantaine de kilomètres carrés a été détectée dans le Golfe, au large de l’île iranienne de Kharg, principal terminal pétrolier par lequel transite en temps normal 90% du brut iranien.

Selon l’Observatoire des conflits et de l’environnement, une ONG basée au Royaume-Uni, la nappe s’est toutefois «fortement réduite» samedi.

«Il n’y a aucune information officielle sur des fuites de pétrole près de l’île de Kharg», a assuré le dirigeant de la commission parlementaire iranienne sur l’énergie.

Frappes au Liban et en Israël

Sur l’autre front du conflit, au Liban, Israël et le Hezbollah pro-iranien poursuivent leurs attaques mutuelles quotidiennes, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril, qu’ils s’accusent mutuellement de violer.

Au moins neuf personnes, dont une fillette, ont été tuées dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban samedi, selon les autorités.

Guerre au Moyen-Orient: au moins neuf morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban pic.twitter.com/VVdP4pWK47 — BFM (@BFMTV) May 10, 2026

En réponse à la «violation du cessez-le-feu», le Hezbollah a déclaré avoir visé l’armée dans le nord d’Israël avec un drone. Un réserviste de l’armée a été grièvement blessé, selon Israël.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre le 2 mars en relançant ses attaques contre Israël, en soutien à l’Iran. Les frappes israéliennes au Liban ont fait 2.750 morts, selon le ministère de la Santé.

De nouvelles discussions entre les deux pays voisins, toujours techniquement en état de guerre, sont prévues à Washington les 14 et 15 mai. Le Hezbollah s’y oppose.