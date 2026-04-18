Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord d'Air Force One avant son arrivée à la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, le 17 avril 2026. (Photo : Jim Watson / AFP). AFP or licensors

Trump dit que le blocus continue si un accord n’est pas conclu

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi soir qu’il maintiendra le blocus américain sur les ports iraniens si aucun accord de paix n’est conclu avec Téhéran, ajoutant qu’il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu après son expiration mercredi.

«Je ne le prolongerai peut-être pas, mais le blocus continuera», a déclaré M. Trump à bord d’Air Force One aux journalistes, concentré sur ce qu’il ferait en cas d’absence d’accord avec l’Iran.

L’Iran refermera le détroit d’Ormuz si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus

L’Iran renvoie le détroit stratégique d’Ormuz si les États-Unis maintiennent leur blocus sur les ports iraniens, a affirmé samedi le président du parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf.

His Excellency Mohammad Bagher Ghalibaf, Spokesperson of the Iranian Parliament:



The President of the United States made seven claims in the span of one hour, all seven of which are false.



With such falsehoods, they did not win the war, and they certainly will not get anywhere… pic.twitter.com/GM8lR4sNVC — Iran in India (@Iran_in_India) April 18, 2026

«Si le blocus se poursuit, le détroit d’Ormuz ne reste pas ouvert», a t-il écrit sur X, ajoutant que le franchissement du détroit par les navires devra de toute manière s’effectuer avec «l’autorisation de l’Iran».

Trump dit que l’uranium iranien sera «rapporté aux États-Unis»

Donald Trump a affirmé que l’uranium enrichi stocké par l’Iran serait «rapporté aux États-Unis», peu après que Téhéran a déclaré qu’il ne serait «transféré nulle part».

«On va aller le chercher, on va le rapporter aux États-Unis sous peu», a affirmé à propos de l’uranium enrichi le président américain lors d’un événement de l’organisation conservatrice Turning Point USA en Arizona, dans l’ouest des États-Unis.

Les États-Unis vont récupérer «la poussière nucléaire» à l’aide de «beaucoup de pelleteuses», a t-il encore déclaré. «On va avoir besoin des plus grosses pelleteuses que vous puissiez imaginer.»

L’Iran dément avoir accepté le transfert de son uranium enrichi

L’Iran a nié avoir accepté le transfert de ses stocks d’uranium hautement enrichi, contrairement aux déclarations de Donald Trump.

«L’uranium enrichi de l’Iran ne sera transféré nulle part», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, cité par la télévision d’État.

Le Liban travaille à «un accord permanent» avec Israël, dit son président

Le Liban travaille à «un accord permanent» avec Israël après le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi, a affirmé son président Joseph Aoun, niant que des discussions directes avec son ennemi du sud constituent un «signe de faiblesse».

La trêve est pour lui «une phase de transition (...) pour travailler à un accord permanent qui sauvegarde les droits de notre peuple, l’unité de notre pays et la souveraineté de notre nation».

كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ pic.twitter.com/P6kgF3hGfm — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 17, 2026

«Aujourd’hui, nous négocions pour nous-mêmes, (...) nous ne sommes plus un pion dans le jeu de quiconque, ni le théâtre des guerres de qui que ce soit, et nous ne le serons plus jamais», a déclaré Joseph Aoun.

Les compagnies aériennes craignent un rationnement du kérosène

L’organisation professionnelle mondiale des compagnies aériennes, l’IATA, a appelé les différentes autorités de régulation à se coordonner et à être transparentes au cas où un «rationnement» du kérosène se révélerait nécessaire, particulièrement en Europe.

«Il est important que les autorités aient des plans bien communiqués et bien coordonnés en place au cas où le rationnement deviendrait nécessaire, y compris en restant souples dans l’allocation des créneaux dans les aéroports», a indiqué le directeur général de l’IATA, Willie Walsh.

Trump a dit à l’AFP qu’un accord avec l’Iran est «très proche»

Donald Trump a assuré auprès de l’AFP qu’il n’y avait pas de «points de blocage» pour conclure un accord de paix avec l’Iran, ajoutant que ce dernier était «très proche».

«Nous sommes très proches d’obtenir un accord», a dit le président américain, joint par téléphone. À la question de savoir s’il restait des désaccords entre les deux pays, il a répondu: «Pas de points de blocage.»

Trump affirme que l’Iran a accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d’Ormuz»

Donald Trump a affirmé que l’Iran avait accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d’Ormuz».

«L’Iran, avec l’aide des États-Unis, a retiré, ou est en train de retirer toutes les mines marines! Merci!», a déclaré le président américain dans un court message sur sa plateforme Truth Social.

"IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/xDQpCj8APe — The White House (@WhiteHouse) April 17, 2026

Un mort dans une frappe israélienne dans le sud du Liban malgré la trêve

L’agence de presse nationale libanaise a fait état d’un mort dans une frappe israélienne dans le sud du Liban vendredi, malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu de dix jours dans la guerre entre Israël et le Hezbollah.

2.294 personnes ont été tuées, dont 274 femmes, 177 enfants et 100 personnels de santé et secouristes dans les frappes israéliennes sur le Liban, entre le début de la guerre le 2 mars et le cessez-le-feu jeudi soir, a annoncé le ministère libanais de la Santé, ajoutant que 7.544 personnes avaient été blessées.