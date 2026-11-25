Une femme brandit une pancarte sur laquelle on peut lire «Plus de murs, moins de Maures», lors d’une manifestation contre le gouvernement espagnol réclamant la tenue d’élections législatives, à Madrid, le 20 octobre 2024. (Oscar del Pozo/AFP). AFP or licensors

En Espagne, les discours haineux sur les réseaux sociaux visent en premier lieu les personnes originaires d’Afrique du Nord. C’est ce qui ressort du dernier rapport de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE). En 2025, les personnes originaires d’Afrique du Nord ont été les premières visées, concentrant à elles seules 48% des contenus haineux analysés. Les musulmans représentent 25% des cibles recensées, suivis des personnes africaines et afrodescendantes (15%) et des immigrés dans leur ensemble (13%). Une répartition qui témoigne d’une hostilité ciblée, où l’origine et la religion suffisent à jeter le soupçon sur des populations entières.

Le rapport ne fournit toutefois pas de ventilation par nationalité au sein de la population nord-africaine. Il ne permet donc pas d’établir la part des messages visant spécifiquement les Marocains, ni de leur attribuer à eux seuls ces 48%. Il établit en revanche que les personnes perçues comme nord-africaines sont les plus exposées aux discours haineux recensés par l’organisme.

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Au total, FARO, le dispositif de veille de l’OBERAXE, a détecté 810.383 messages susceptibles de relever du discours de haine sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X. Après avoir examiné un échantillon de ces publications, les équipes de l’Observatoire ont signalé 3.945 contenus aux plateformes concernées.

Si ces chiffres ne rendent pas compte de l’ensemble des discours haineux circulant sur Internet, ils mettent en évidence l’un de leurs principaux ressorts. L’amalgame entre immigration et insécurité est présent dans 38% des contenus signalés.

Les immigrés érigés en menace collective

Cet amalgame se nourrit de discours qui présentent l’immigration comme une menace et font de certains faits divers des réquisitoires contre des communautés entières. L’Observatoire relève notamment le rôle de la désinformation, des fausses nouvelles et des contenus manipulés dans la propagation de cette association entre immigration et délinquance. Des faits inventés, anciens ou sortis de leur contexte sont ainsi mobilisés pour entretenir la suspicion à l’égard de toute une population, au mépris du principe de responsabilité individuelle.

Source: OBERAXE.

Les violences survenues à Torre Pacheco, dans la région de Murcie, en juillet 2025, illustrent les dérives auxquelles peut conduire cette mécanique. L’agression d’un habitant de cette commune du sud-est de l’Espagne avait déclenché une vague de messages racistes et d’appels à s’en prendre aux populations immigrées.

Ce mois-là, 68% des contenus haineux analysés par l’OBERAXE visaient des personnes originaires d’Afrique du Nord. L’organisme avait alors relevé la circulation de rumeurs, d’images manipulées et d’appels à la violence contre les immigrés. Loin de se cantonner à une succession d’injures sur les réseaux sociaux, ces discours ont encouragé la constitution de patrouilles et désigné des habitants d’origine étrangère comme des cibles, indépendamment de toute responsabilité dans les faits à l’origine des tensions.

Le ramadan a également été marqué par une recrudescence des discours haineux. En mars, la part des messages visant les musulmans a atteint 46%. L’Observatoire a notamment recensé des publications mettant en doute leur intégration dans la société espagnole et présentant leurs pratiques religieuses comme incompatibles avec la vie en communauté.

Au gré de l’actualité, les motifs invoqués changent, mais le procédé reste le même. Il s’agit de présenter une population comme étrangère au reste de la société et de faire de sa présence une menace.

Les plateformes laissent en ligne plus de la moitié des contenus signalés

Face à ce constat, le bilan de la modération sur les réseaux sociaux est loin d’être à la hauteur du phénomène. En 2025, les plateformes n’ont supprimé que 42% des contenus qui leur ont été signalés par l’OBERAXE. Les 58% restants sont demeurés accessibles.

Plus significatif encore, l’Observatoire précise que 96% des signalements portaient sur des contenus qui contrevenaient aux propres règles d’utilisation de ces plateformes. Au-delà du débat sur les critères de modération, c’est donc la capacité des entreprises du numérique à faire respecter les règles qu’elles ont elles-mêmes édictées qui est en cause.

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La nature des publications maintenues en ligne rend ce constat d’autant plus préoccupant. Parmi les contenus non supprimés, un sur quatre appelait à l’expulsion de personnes d’origine étrangère et près d’un sur quatre encourageait la violence.

Le défaut de modération laisse ainsi circuler des messages qui, au-delà de la stigmatisation, légitiment l’exclusion de certaines populations et sont susceptibles d’inciter à des agressions.

Toutes les plateformes ne réagissent cependant pas de la même manière aux signalements de l’Observatoire. TikTok a supprimé 90% des contenus qui lui ont été signalés, contre 46% pour Instagram, 43% pour Facebook, 19% pour X et 14% pour YouTube.

L’ampleur de ces écarts montre à quel point le traitement des discours haineux dépend des politiques de modération propres à chaque entreprise. Elle interroge également la portée des engagements pris par les réseaux sociaux en matière de lutte contre la haine en ligne, alors même que plus de la moitié des contenus signalés ont échappé à toute suppression.

Le rapport de l’OBERAXE permet de mesurer un phénomène dont les répercussions dépassent largement la sphère numérique. Dès lors qu’un acte de violence sert à présenter toute une communauté comme dangereuse, les faits et les responsabilités individuelles s’effacent au profit d’une mise en accusation fondée sur l’origine ou la religion.

Les événements de Torre Pacheco ont montré jusqu’où pouvait mener cette logique, de la diffusion de fausses nouvelles à l’organisation de patrouilles, en passant par les appels à s’en prendre aux populations immigrées. L’Observatoire en documente les mécanismes et en identifie les principales cibles. Les plateformes, elles, avaient été alertées. Elles ont pourtant laissé en ligne la majorité des contenus signalés.