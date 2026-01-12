Golden Globes 2026: les plus beaux looks du tapis rouge

Sous les flashs et les regards du monde entier, le tapis rouge des Golden Globes 2026 a une nouvelle fois confirmé son statut de laboratoire des tendances. Robes sculpturales, silhouettes audacieuses et hommages subtils au glamour hollywoodien, les stars ont rivalisé d’élégance entre créations couture et prises de risque stylistiques assumées. Retour sur les looks les plus marquants de la soirée.

Teyana Taylor en Schiaparelli Couture

Selena Gomez en Chanel

Ariana Grande en Vivienne Westwood

Julia Roberts en Armani Privé

Jacob Elordi en Bottega Veneta

Leonardo DiCaprio en Dior

Emma Stone en Louis Vuitton

Pamela Anderson en Ferragamo

Jenna Ortega en Dilara Findikoglu

Robin Wright

Ana de Armas en Louis Vuitton

Brittany Snow en Danielle Frankel

Emily Blunt en Louis Vuitton

Jennifer Lopez en Jean-Louis Scherrer

Snoop Dogg

Colman Domingo en Valentino

Orlando Bloom