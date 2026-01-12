Lifestyle

Golden Globes 2026: les plus beaux looks du tapis rouge

Robin Wright, sur le tapis rouge des Golden Globes 2026, le 11 janvier.

Réunissant les plus grandes figures du cinéma et de la télévision, les Golden Globes 2026 ont une nouvelle fois transformé Hollywood en épicentre du glamour et des pronostics. Entre avant-goût des Oscars et démonstration de force des maisons de mode sur le tapis rouge, la 83ème cérémonie, organisée le 11 janvier, a célébré les films et les séries qui ont marqué l’année 2025.

Par La Rédaction
Le 12/01/2026 à 14h56

Sous les flashs et les regards du monde entier, le tapis rouge des Golden Globes 2026 a une nouvelle fois confirmé son statut de laboratoire des tendances. Robes sculpturales, silhouettes audacieuses et hommages subtils au glamour hollywoodien, les stars ont rivalisé d’élégance entre créations couture et prises de risque stylistiques assumées. Retour sur les looks les plus marquants de la soirée.

Teyana Taylor en Schiaparelli Couture

Selena Gomez en Chanel

Ariana Grande en Vivienne Westwood

Julia Roberts en Armani Privé

Jacob Elordi en Bottega Veneta

Leonardo DiCaprio en Dior

Emma Stone en Louis Vuitton

Pamela Anderson en Ferragamo

Jenna Ortega en Dilara Findikoglu

Robin Wright

Ana de Armas en Louis Vuitton

Brittany Snow en Danielle Frankel

Emily Blunt en Louis Vuitton

Jennifer Lopez en Jean-Louis Scherrer

Snoop Dogg

Colman Domingo en Valentino

Orlando Bloom

