Comment bien porter le bordeaux cet automne?

Le bordeaux est la couleur phare de la mode automne-hiver 2025-2026.

Le bordeaux, qui se décline en de multiples teintes, a été repéré à de nombreuses reprises dans les dernières collections, dans les accessoires comme en prêt-à-porter. À mi-chemin entre des nuances pop ou neutres, elle est plus douce et facile à porter qu’un rouge vif, tout en ayant plus d’impact qu’un noir ou un marron classique.

Qu’on le porte en total look ou par touches, le bordeaux est la couleur star des collections cette saison, vu chez Ferragamo, Saint Laurent, Max Mara ou encore Gucci.

Le sac à main

Cette saison, le bordeaux investit le rayon des accessoires et sied à merveille aux sacs à main, comme chez Ferragamo.

La robe

Pour une allure chic et élégante, on opte pour la robe bordeaux à manches longues associée à des bottes, en s’inspirant de la collection «Famiglia» de Gucci.

En total look

Le bordeaux peut aussi se porter en total look. Démonstration magistrale, chez Max Mara, avec un imposant manteau de fausse fourrure bordeaux, ceinturé à la taille.

Le pull

Ras du cou ou col cheminée, on marie nos pulls à la couleur de saison en n’hésitant pas à l’associer à d’autres teintes et motifs, comme chez Saint Laurent.

En tailleur

À porter en tailleur, le bordeaux se pare d’une élégance folle, associé à une chemise blanche et une cravate noire, comme chez Dior.