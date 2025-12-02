Lifestyle

6 tendances de robes de soirée à adopter pour les fêtes de fin d’année

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, l’heure est venue de se pencher sur le dress code incontournable pour briller tout en élégance et en style.

La robe cut-out

Une robe idéale pour sculpter la silhouette et dévoiler sa ligne sans trop en montrer. On mise sur un modèle maxi, avec des drapés tout en fluidité.

La robe à sequins

Star incontestée des fêtes de fin d’année, la robe à sequins se classe parmi les indémodables. À porter dans des teintes sombres, on ose aussi une palette de couleurs plus vaste avec des teintes bleue, crème ou blanc.

La robe à fleurs

Au cœur de l’hiver, les fleurs n’ont pas fini de s’épanouir et investissent, en délicates broderies, les robes longues et transparentes.

Lire aussi : Les huit tendances de mode féminine à suivre cet automne-hiver 2025

La robe à nœuds

Associés à des robes aux découpes modernes et aux volumes surprenants, les nœuds sont le petit plus à apporter à une robe, pour une touche preppy.

La robe à franges

Les robes à franges sont de toutes les fêtes. Exit le côté Far west, on opte pour des franges noires, argentées et surtout scintillantes pour rythmer l’allure de votre robe.

La robe argentée

Un vent futuriste souffle sur le dress code hivernal avec des robes faisant la part belle aux sequins et aux empiècements argentés.

