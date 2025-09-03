Les huit tendances de mode féminine à suivre cet automne-hiver 2025

La dentelle

Cette saison, la dentelle ne se trouve pas seulement au rayon lingerie ou par petites touches sur les vêtements, mais prend littéralement le dessus en investissant entièrement jupes, robes et tops. Pour une garde-robe fluide et romantique, on ose le total look en dentelle.

Officewear

Le costume est de mise et se réinvente pour l’occasion. On associe les pièces oversize aux coupes plus droites pour un tailoring ultra élégant et légèrement désinvolte.

Cœur de pirate

Celles qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus adoreront cette nouvelle tendance inspirée d’un style corsaire. Les chemises se portent amples, les bottes larges s’associent aux pantalons capri et les vestons dandy apportent une touche follement rebelle à l’ensemble.

À (faux) poils

Après la tendance Mob Wife et son style tape-à-l’œil de femme de gangster, l’automne conserve dans ses principales tendances la fausse fourrure. On la retrouve tant dans les vestiaire des femmes que des hommes, imposante, luxuriante et assumée.

La goth girl

Mercredi Addams est indéniablement la nouvelle icône de la mode de cette saison. Grâce à Tim Burton, la tendance gothique revisitée remet au goût du jour cols pelle à tarte, voiles aériens, nœuds en satin et bien entendu, des silhouettes d’un noir de jais tout droit sorties de l’époque victorienne.

Le col V effet plongeant

Le décolleté en V est de retour sur les chemises, gilets, robes et pulls et se porte, pour une silhouette élancée, très plongeant.

Taille de guêpe

Cette saison, on tourne le dos à l’oversize et on se glisse dans des tailles cintrées. Les manteaux larges se portent avec une ceinture et les silhouettes se démarquent par une taille accentuée.

L’esprit des eighties

Les années 1980 opèrent un grand retour cette saison avec des silhouettes marquées par des épaulettes maxi size, quitte à flirter avec la démesure.