Nora Fatehi, star marocaine de Bollywood, parmi les guest-stars du défilé de Pharell Williams pour Louis Vuitton

Nora Fatehi et Pharell Williams à l'occasion de la présentation de la collection Printemps-Eté 2026 de Louis Vuitton à Paris, le 24 juin 2025.

Parmi les temps forts de la Fashion Week parisienne, le défilé Printemps-Été 2026 de Louis Vuitton, signé par le directeur artistique Pharrell Williams, a brillé par son éclat et son audace.

À cette occasion, le créateur américain a pu compter sur le soutien de ses fidèles complices (Beyoncé, Jay-Z et Bradley Cooper) mais aussi sur la présence remarquée de Nora Fatehi. L’actrice, chanteuse et mannequin marocaine, véritable star de Bollywood, a une fois de plus captivé l’assistance.

Nora Fethi a fait sensation dans un tailleur croisé couleur taupe, arborant un blazer aux revers prononcés et un pantalon ample à plis. Sa chemise blanche, rehaussée d’une cravate ton sur ton, complétait un look qui s’inscrivait avec panache dans la collection masculine de Louis Vuitton. Pour cette ligne, le designer Pharrell Williams a brillamment fusionné tradition indienne et dandysme moderne.

Un mariage culturel qui n’a pas manqué de séduire la star de Bollywood, celle-ci ayant fait de la fusion des cultures marocaines et indiennes, tant dans le chant que la danse, sa marque de fabrique.

Plongeant les spectateurs dans un univers créé par l’architecte Bijoy Jain du Studio Mumbai, la collection a mis à l’honneur un kitsch bollywoodien assumé. Le défilé a présenté une variété de pièces éclectiques: maillots de cricket, capuches bouffantes recouvertes de strass, shorts rayés, pantalons cargo en soie ou encore, bombers en cuir bleu nacré. Des tenues que le créateur a audacieusement accessoirisées avec des sacs incrustés de pierres, des sandales surdimensionnées et des bijoux imposants.