Lifestyle

Mode: les six tendances du vestiaire masculin à adopter en automne 2025

Saint Laurent automne-hiver 2025/26.

Saint-Laurent automne-hiver 2025/26.

L’automne qui se profile signe l’arrivée de nouvelles tendances dans la vestiaire masculin.

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 20h13

Classique intemporel

Les silhouettes masculines se drapent de mystère et s’habillent de cuir noir, assorti d’élégants costumes.

Seventies spirit

Une douce brise tout droit venue des années 1970 souffle sur le vestiaire masculin avec le retour des imprimés fleuris et des cols pelle à tarte.

Au nom du rose

Cette saison, les hommes osent le rose. Une couleur douce qui se décline sur les vestes workwear, les bombers et les manteaux.

Lire aussi : Mostra de Venise 2025: les plus beaux looks du tapis rouge

Dame un Grrr

La fausse fourrure signe une arrivée très remarquée sur les podiums de la saison. Elle s’assume et se porte en larges cols, voire même en imposants manteaux.

100% cuir

Il est temps de réveiller la rock star qui sommeille en vous. Cette saison, le pantalon en cuir noir est un incontournable qui pourrait bien supplanter le jean.

Tweed mania

Autre indispensable de la mode masculine cet automne, le tweed. Une matière souvent assimilée à un style guindé mais qui joue cette fois-ci la décontraction en s’associant à des looks street.

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 20h13
#mode#Tendances#Lifestyle

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Mostra de Venise 2025: les plus beaux looks du tapis rouge

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Le sac le plus cher du monde: conçu pour Jane Birkin, le Birkin original vendu aux enchères pour 8,6 millions d’euros

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Marrakech pour décor de la campagne estivale de la marque canadienne RW&CO

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À Paris, cette influenceuse marocaine fait essayer des caftans aux passantes

Articles les plus lus

1
Des Marocains formidables
2
Tebboune, invisible et inaudible malgré tout
3
Transport urbain à Fès: intenable, la crise persiste
4
Comment Alger a sciemment marginalisé la Ligue arabe dans la fabrique de la cause sahraouie
5
Pourquoi François Mitterrand a «reconnu» le Polisario en 1977, manœuvre qui a influencé la gauche française
6
Opération Marhaba 2025: des adieux émouvants à l’aéroport d’Oujda-Angad
7
Le Monde à l’envers
8
Le Maroc mérite mieux qu’un récit paresseux!
Revues de presse

Voir plus