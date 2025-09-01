Mode: les six tendances du vestiaire masculin à adopter en automne 2025

Classique intemporel

Les silhouettes masculines se drapent de mystère et s’habillent de cuir noir, assorti d’élégants costumes.

Seventies spirit

Une douce brise tout droit venue des années 1970 souffle sur le vestiaire masculin avec le retour des imprimés fleuris et des cols pelle à tarte.

Au nom du rose

Cette saison, les hommes osent le rose. Une couleur douce qui se décline sur les vestes workwear, les bombers et les manteaux.

Lire aussi : Mostra de Venise 2025: les plus beaux looks du tapis rouge

Dame un Grrr

La fausse fourrure signe une arrivée très remarquée sur les podiums de la saison. Elle s’assume et se porte en larges cols, voire même en imposants manteaux.

100% cuir

Il est temps de réveiller la rock star qui sommeille en vous. Cette saison, le pantalon en cuir noir est un incontournable qui pourrait bien supplanter le jean.

Tweed mania

Autre indispensable de la mode masculine cet automne, le tweed. Une matière souvent assimilée à un style guindé mais qui joue cette fois-ci la décontraction en s’associant à des looks street.