Cosumar: des indicateurs au beau fixe au premier semestre 2024

La campagne de récolte sucrière 2024 s’est déroulée dans des conditions opérationnelles satisfaisantes malgré le déficit hydrique, indique Cosumar dans son communiqué sur ses indicateurs trimestriels au 30 juin 2024. D’après le groupe, la forte mobilisation de l’ensemble des partenaires agricoles, l’accompagnement de l’équipe amont agricole sur le terrain et l’appui de l’Administration centrale et régionale ont permis d’atténuer en partie les effets des conditions climatiques difficiles.

Résultat: la campagne sucrière enregistre un taux d’avancement de 83% à fin juin 2024 contre 62% à fin juin 2023. Quant au chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024, il a atteint 4,983 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 0,5% par rapport à la période de l’année précédente. Cette amélioration s’explique par l’augmentation des ventes de sucre sur le marché national.

Durant le premier semestre, l’endettement net du groupe a enregistré une amélioration par rapport à fin décembre 2023. Quant aux investissements comptabilisés du premier semestre 2024, ils s’élèvent à 88 millions de dirhams (MDH), et concernent principalement la poursuite des travaux de mise à niveau et de maintenance de l’outil industriel, fait savoir le communiqué.

«Malgré les conditions climatiques difficiles et une période de sécheresse historique et exceptionnelle, le groupe Cosumar, avec le soutien des partenaires institutionnels et les autorités centrales et régionales, a déployé tous les moyens nécessaires pour maximiser la productivité des superficies réalisées et améliorer ainsi les revenus des agriculteurs», assure-t-on.

Les plans du groupe au 2ème semestre

Le projet de raffinage de sucre brut importé à la sucrerie de Sidi Bennour, pour une capacité de 500.000 tonnes, avance comme prévu pour une mise en service courant le quatrième trimestre de l’année 2024. Ce projet portera la capacité de production annuelle du groupe à 2.500.000 tonnes de sucre blanc, signale le groupe.

Le groupe Cosumar poursuivra au cours du 2ème semestre 2024 ses efforts d’accompagnement des agriculteurs pour le lancement de la campagne agricole 2025 afin de réaliser les programmes de plantation de la canne et de semis de la betterave. Il continuera à œuvrer pour contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre.