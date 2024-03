Malgré la sécheresse, Cosumar tient bon

Acteur historique du sucre au Maroc, le groupe Cosumar présente des résultats 2023 avec un chiffre d’affaires de 10,2 milliards de dirhams, en légère baisse de 1,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cosumar pâtit des mauvaises conditions météorologiques au Maroc, explique le magazine Jeune Afrique.

«Malgré ses efforts pour atténuer l’impact du déficit pluviométrique et du taux de remplissage très bas des barrages, il a vu sa production reculer, à 224.000 tonnes en 2023 contre 321.000 tonnes en 2022», lit-on.

Le groupe s’est ainsi recentré sur son marché interne, où les ventes ont progressé de 0,4 % sur un an. Ceci, avec un approvisionnement régulier du marché national grâce aux performances industrielles de la raffinerie de Casablanca.

En parallèle, le groupe a réduit son endettement de 19%, passé de 1,7 milliard à 1,4 milliard de dirhams, et ce «malgré la hausse des cours du sucre brut sur le marché international impactant l’encours de la caisse de compensation» tout en maintenant ses investissements (à 242 millions de dirhams en 2023) principalement dédiés à la mise à niveau et maintenance de l’outil industriel.

«À quelques jours du 10 mars, début du ramadan, période pendant laquelle l’accès aux denrées alimentaires est crucial, Cosumar a assuré tout mettre en œuvre pour un bon déroulement de la campagne sucrière 2023-2024 et pour une meilleure productivité et rentabilité de ses partenaires agriculteurs afin de garantir un approvisionnement normal du marché national», écrit Jeune Afrique.

A noter également que le groupe a vu sa structure actionnariale évoluer ces derniers mois. Son partenaire depuis dix ans, le singapourien Wilmar, s’est retiré au profit du groupe français Sucden. Il y a aussi la montée en puissance d’actionnaires historiques marocains, une opération officialisée le 30 novembre 2023.

Le Maroc consomme un peu plus d’un million de tonnes de sucre par an, la production locale couvrant environ 40 % des besoins et s’étendant sur quelque 67.000 hectares, selon les chiffres des ministères de l’Économie et de l’Agriculture.