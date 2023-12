Arabie saoudite: COSUMAR cède l’intégralité de sa participation dans Durrah

Le groupe COSUMAR a procédé ce jeudi 28 décembre à la cession de l’intégralité de sa participation dans Durrah Advanced Development Company (Durrah), représentant 43,275% du capital social et des droits de vote de la société, au profit de Wilmar Sugar PTE LTD, pour un montant de 242,8 millions de rials saoudiens, soit 65 millions de dollars, contre une participation initiale d’environ 45 millions d’euros, et ce, à l’issue de la levée de l’ensemble des conditions suspensives auxquelles était soumise ladite cession.

Cette opération revêt un caractère stratégique en ce qu’elle vise à renforcer la stratégie de développement au Maroc afin d’accroître davantage la valeur ajoutée à l’échelle nationale, ainsi qu’un repositionnement de COSUMAR à l’échelle internationale, souligne l’opérateur sucrier dans un communiqué.

Au-delà de son importance économique, l’investissement initial de COSUMAR dans Durrah a permis de démontrer la capacité du géant marocain à réaliser des projets industriels majeurs «Green Field» à l’international.

COSUMAR est le principal opérateur sucrier du Maroc, assurant la satisfaction des besoins en sucre de plus de 37 millions de consommateurs ainsi que l’approvisionnement des industries agroalimentaires. En tant qu’agrégateur présent dans cinq régions du Royaume, le groupe contribue également au développement durable du secteur agricole, en valorisant la production de cannes et de betteraves à sucre de 80.000 agriculteurs.