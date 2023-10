Comment le groupe Cosumar entend monter en puissance

Cosumar s’engage dans une nouvelle ambition: le développement de la culture de plantes sucrières sur 57.000 ha, en vue d’atteindre une production cible de 487.000 tonnes de sucre blanc en 2024. Ceci, à travers le nouveau «Plan de relance de la canne à sucre», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 19 octobre.

«Conclu dans le cadre d’un partenariat entre l’État et l’industrie sucrière, ce plan s’étalera sur les quatre prochaines années. Il prévoit une subvention de 8.000 dirhams par ha pour les agriculteurs engagés dans de nouvelles plantations de canne à sucre. Cette aide, conjointement financée par le gouvernement et Cosumar, vient s’ajouter à la prime habituelle de 6.000 dirhams par ha octroyée par le gouvernement, offrant ainsi un soutien total de 14.000 dirhams par ha pour chaque nouvelle plantation de canne à sucre», lit-on.

Dans le détail, le groupe aspire à étendre cette culture sur 3.000 ha supplémentaires chaque année, répartis entre 2.000 ha dans la région du Gharb et 1.000 ha dans le Loukkos. Cette expansion, en ligne avec les engagements du contrat-programme de la filière sucrière, s’inscrit dans une vision à moyen terme visant à atteindre 12.000 ha de canne à sucre d’ici 2030.

Pour la campagne actuelle, Cosumar prévoit une augmentation significative des superficies dédiées à la culture de la betterave à sucre, atteignant potentiellement 54.000 ha, par rapport à 34.000 ha l’année précédente. La réalisation de ces objectifs dépend néanmoins de la disponibilité en eau d’irrigation dans les différentes régions.

Pour les intrants, Cosumar a pris des mesures cruciales pour assurer l’approvisionnement en semences, engrais et produits phytosanitaires, lesquels représentent un montant de plus de 500 millions de dirhams. Et pour soutenir ses agriculteurs partenaires, «un rééchelonnement des dettes découlant de la campagne agricole 2022/2023 a été acté par le sucrier. L’initiative, visant à alléger la charge financière des agriculteurs partenaires, sera mise en œuvre selon des critères spécifiques adaptés à chaque périmètre sucrier», explique Les Inspirations Eco.