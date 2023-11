Cosumar: des investisseurs marocains et français rachètent les parts du Singapourien Wilmar

L’opération de rachat a porté sur l’intégralité de la participation du groupe Wilmar dans Cosumar, représentant 30,05% du capital de la société, répartis désormais comme suit: Mamda à hauteur de 5,21%, MCMA à hauteur de 6,14%, la CIMR à hauteur de 3%, RCAR à hauteur de 2,92% et le groupe Sucden à hauteur de 10% (via deux entités, Sucres et Denrées et Sucden Maroc).

Ces transactions ont été réalisées sur le marché de blocs, sur la base d’un prix de 210 dirhams par action, à l’issue de la levée de l’ensemble des conditions suspensives auxquelles elles étaient soumises (notamment l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, dont l’autorisation du Conseil de la concurrence), souligne Cosumar dans un communiqué.

Le groupe sucrier marocain affirme avoir pris acte de la démission des membres représentant le groupe Wilmar au sein de son Conseil d’administration. De nouveaux membres y seront prochainement nommés, et les compositions des divers comités du Conseil seront ajustées en conséquence, ajoute la même source.

Quant à la cession par Cosumar de l’intégralité de sa participation dans la société Durrah au profit du groupe Wilmar, elle sera réalisée dès la levée des conditions suspensives y afférentes, dont la satisfaction doit intervenir le 31 janvier 2024 au plus tard, est-il précisé.

Par ailleurs, Cosumar et le groupe Wilmar ont convenu de reporter la cession par Cosumar de l’intégralité de sa participation dans la société Wilmaco au profit du groupe Wilmar à une date ultérieure.

Au-delà de son importance sur le plan économique et social, cette opération revêt un caractère stratégique en ce qu’elle vise à préserver la valeur ajoutée à l’échelle nationale, sécuriser la chaîne d’approvisionnement de la filière sucrière et renforcer la stratégie de développement au Maroc et à l’international dans ce domaine, contribuant ainsi à la protection de la souveraineté alimentaire du Royaume, conclut le communiqué de Cosumar.