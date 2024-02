Cosumar: des indicateurs au beau fixe en 2023

Grâce aux efforts entrepris par les équipes de Cosumar avec le soutien des partenaires institutionnels, les autorités locales et l’ensemble des partenaires agricoles, le groupe a pu atténuer l’impact d’une campagne agricole 2023 difficile, souligne le groupe sucrier dans un communiqué. Ainsi, le bilan de la production de sucre blanc issue de la campagne agricole s’élève à 224.000 tonnes en 2023, contre 321.000 tonnes pour la campagne précédente, soit une baisse de 30%.

Le chiffre d’affaires consolidé à fin décembre 2023 atteint 10,2 milliards de dirhams, en légère baisse de 1,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution s’explique par le retrait des volumes de ventes disponibles à l’export, précise Cosumar. Les ventes de sucre sur le marché local à fin 2023 enregistrent une légère augmentation de 0,4% en comparaison avec l’année précédente.

Rappelons qu’après la cession par Cosumar de la totalité de ses parts dans la raffinerie de sucre Durrah Advanced Development en Arabie Saoudite, cette dernière ne fait plus partie du périmètre de consolidation du Groupe Cosumar au 31 décembre 2023. Pour rappel, la raffinerie saoudienne était consolidée dans les comptes de Cosumar par mise en équivalence.

Lire aussi : Arabie saoudite: COSUMAR cède l’intégralité de sa participation dans Durrah

L’endettement net du groupe Cosumar s’établit à 1,4 milliard de dirhams à fin décembre 2023, en baisse de 19% par rapport à fin septembre 2023, et ce, malgré la hausse des cours de sucre brut sur le marché international, impactant l’encours de la Caisse de compensation.

Les investissements comptabilisés à fin décembre 2023 s’élèvent à 242 millions de dirhams, et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel. Les opérations de plantation de canne à sucre et de semis de betterave à sucre de la campagne 2023-2024 sont finalisées, malgré la conjoncture difficile, et ce, grâce à la mobilisation de Cosumar et de l’ensemble de l’écosystème agricole.

«Le groupe Cosumar maintiendra ses efforts et mettra en oeuvre tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de la campagne sucrière 2023-2024, une meilleure productivité et une meilleure rentabilité de ses partenaires agriculteurs», souligne le groupe sucrier, ajoutant qu’il «continuera à œuvrer pour contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre».