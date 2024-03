Cosumar: bonnes performances pour l’export et l’activité industrielle de la raffinerie de Casablanca

Cosumar a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 10,233 milliards de dirhams à fin décembre 2023, en légère baisse (-1,9%) par rapport à l’année précédente. Cette évolution est attribuée par le top management du groupe sucrier à la baisse des volumes de ventes disponibles à l’export. Sur le marché local, les ventes de sucre enregistrent une augmentation de 0,4% au terme de 2023, comparées à l’année précédente.

L’excédent brut d’exploitation consolidé IFRS s’élève, quant à lui, à 1,824 milliards de dirhams à fin décembre 2023, en appréciation de 6,2% par rapport à l’année 2022. «Cette progression s’explique principalement par les bonnes performances de l’activité export et l’activité industrielle de la raffinerie de Casablanca qui ont permis de compenser l’impact de la baisse de la production locale due aux conditions climatiques difficiles», indique le groupe dans un communiqué financier publié à la suite de la réunion du conseil d’administration.

Lire aussi : Cosumar: des investisseurs marocains et français rachètent les parts du Singapourien Wilmar

Le résultat net part du groupe s’établit quant à lui à 1,009 milliard de dirhams à fin décembre dernier, en augmentation de 183 millions de dirhams par rapport aux réalisations de 2022. Une performance «due aux performances industrielles et commerciales de la raffinerie et à la cession par Cosumar de l’intégralité de ses parts dans la raffinerie de sucre en Arabie Saoudite “Durrah Advanced Development”».

Un dividende total de 10 dirhams par action

Pour les comptes sociaux, l’excédent brut d’exploitation social de Cosumar SA a affiché une hausse de 275 millions de dirhams en 2023 par rapport à l’année écoulée, s’établissant à 1,603 milliards de dirhams. Cette performance est expliquée essentiellement par l’augmentation du volume des ventes locales de Cosumar SA, consécutives à la contraction de la production des filiales sucrières et par les bonnes réalisations de l’activité export.

Le communiqué financier du groupe indique également que le résultat net a enregistré une croissance de 32,7% en 2023 par rapport aux réalisations de 2022, ressortant à 1,137 milliards de dirhams. Une évolution qui s’explique par les mêmes facteurs que pour le résultat net part du groupe.

Vu ces résultats, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale la distribution d’un dividende ordinaire de 7 dirhams par action et d’un dividende exceptionnel de 3 dirhams par action, soit un dividende total de 10 dirhams par action.

Des capacités de raffinage à consolider

En termes de perspectives, le groupe sucrier consolidera ses capacités industrielles de raffinage «lui permettant de répondre au marché croissant de l’export et de renforcer la résilience de son business model». Il continuera également à œuvrer pour «contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre». En parallèle, Cosumar continuera à étudier des opportunités de diversification et de développement à l’échelle nationale et internationale.