L’engagement de Cosumar pour une production sucrière responsable et durable

En marge de sa participation au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès, qui se poursuit jusqu’au 28 avril, le groupe Cosumar, fer de lance de l’industrie sucrière marocaine, met en avant ses efforts incessants pour promouvoir la durabilité, l’innovation et le développement socio-économique. Depuis ses débuts en tant que premier producteur de sucre du Royaume, Cosumar a su évoluer avec son temps, adoptant des pratiques responsables et novatrices qui ont fait de lui un acteur incontournable du secteur agroalimentaire au Maroc et au-delà.

Avec un modèle d’affaires centré sur un système d’agrégation innovant, Cosumar collabore étroitement avec plus de 80.000 agriculteurs répartis dans cinq régions du Maroc. Cette approche bénéfique pour les deux parties optimise la production de sucre en termes de qualité et de quantité, tout en améliorant significativement les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles. En 2023, le groupe a traité 1,39 million de tonnes de betterave à sucre et 402.400 tonnes de canne à sucre, atteignant des rendements élevés qui témoignent de son efficacité opérationnelle.

Cosumar ne se contente pas de dominer le marché local: l’entreprise étend également sa présence à l’international. En 2023, elle a exporté 752.000 tonnes de sucre blanc dans plus de 40 pays, fruit d’un investissement de plus de 10 milliards de dirhams pour moderniser ses installations et pousser les frontières de l’innovation et de la recherche et développement. Ces efforts ont non seulement renforcé sa position de leader, mais aussi affirmé son engagement envers l’excellence industrielle.

La responsabilité environnementale de l’entreprise marocaine spécialisée dans l’extraction du sucre, le raffinage et le conditionnement du sucre, se manifeste à travers l’adoption de technologies avancées pour une gestion optimale de l’eau et la valorisation des co-produits en visant zéro déchet. Le groupe s’investit également dans des pratiques écoresponsables qui préservent la biodiversité et assurent la pérennité des sols. Sur le plan social, Cosumar joue un rôle actif en organisant des formations, en améliorant l’accès aux soins de santé et en favorisant le développement économique local à travers le soutien aux fournisseurs locaux et les investissements dans les infrastructures communautaires.

3 MMDH injectés annuellement dans l’économie locale

Depuis 2006, le géant marocain a lancé un programme d’inclusion socio-économique qui a permis la création de près de 370 entreprises rurales et injecté annuellement plus de 3 milliards de dirhams dans l’économie locale. Le groupe garantit également l’achat de toute la production sucrière à un prix fixe, assure le transport de la récolte, et fournit un encadrement technique spécialisé, tout en offrant des assurances santé et des primes d’encouragement.

L’ambition de Cosumar est soutenue par le Contrat Programme 2021-2030, qui vise à augmenter les superficies cultivées et la production de sucre blanc. Ce plan stratégique, introduit lors du SIAM, s’aligne avec la stratégie Génération Green du pays, favorisant ainsi la modernisation des processus industriels et l’entrepreneuriat rural. En plus de renforcer la classe moyenne agricole, le programme prévoit la création de 150.000 journées de travail additionnelles d’ici 2030.