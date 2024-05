Affaire Leila Benali-Andrew Forrest: du vrai commérage sur fond d’un faux conflit d’intérêts

Le milliardaire australien Andrew Forrest, patron de Fortescue, et Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. (Y. El Harrak / Le360).

Une chose est certaine: la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, se serait bien passée de la tempête, sur fond de grasses rumeurs, de mauvaises plaisanteries et d’atteinte à la vie privée, dont elle a été la victime collatérale. Celle-ci concernait au premier chef le richissime homme d’affaires australien Andrew Forrest, deuxième fortune du pays, patron du géant Fortescue -leader mondial d’énergie verte, de métaux et de technologies-, dont les moindres faits et gestes sont scrutés, filmés et commentés dans les tabloïds australiens, et par extension britanniques.

Il aura ainsi suffi d’un cliché, publié en premier lieu par la version australienne du sulfureux Daily Mail et repris notamment par le grand tirage The Australian, pour qu’une véritable onde de choc se fasse sentir, de Melbourne à Rabat. De quoi s’agit-il? D’un moment d’intimité du même Andrew Forrest, immortalisé en plein 4ème Arrondissement de Paris et en public, daté de la semaine écoulée, avec une mystérieuse «inconnue». D’après la même presse britannique, il s’agirait… de Leila Benali.

Si, en Australie, la «romance» présumée a fait scandale, c’est parce que le riche homme d’affaires est en instance de divorce avec Nicola Forrest. «Le couple est séparé, mais techniquement toujours marié», indique The Australian. Et de supposer que la relation qu’il entretiendrait, en attendant, l’unit à la ministre marocaine, elle-même divorcée.

Il en veut pour «preuves» qu’elle s’est à maintes reprises retrouvée dans l’orbite de celui qu’on surnomme «Twiggy», notamment en le recevant, ainsi qu’une délégation de Fortescue, en février dernier à Rabat, ou en le croisant à Davos un mois plus tôt.

Tout comme Benali se trouvait récemment à Paris dans le cadre de ses fonctions, à peu près au même moment que le patron de Fortescue.

Mme @LeilaRBenali, Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a eu un entretien avec M. @RiouxRemy, Directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD)

Le 23 mai dernier, Leila Benali était également parmi les convives lors des célébrations de la fête nationale australienne, organisées à l’ambassade d’Australie à Rabat et sponsorisées, entre autres, par le même Fortescue.

شاركت السيدة ليلى بنعلي @LeilaRBenali، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس بالرباط، في حفل نُظّم بمناسبة العيد الوطني لأستراليا "يوم أستراليا 2024"، وذلك بحضور السيد مايكل كاتس

Conflit d’intérêts? Quel conflit d’intérêts?

D’un côté comme de l’autre, le silence règne. Andrew Forrest, à la tête d’une fortune de 25 milliards de dollars au dernier décompte, s’est refusé à tout commentaire. Idem pour Leila Benali. Toutefois, interrogée hier lundi par le confrère ChoufTV dans les couloirs du Parlement, la responsable marocaine a lâché être une «cible depuis plus d’un an» et qu’elle allait «riposter».

Dans son entourage, Le360 apprend que des procès pour diffamation, attaques ad hominem et atteinte à la vie privée sont en préparation. Mais on n’en saura pas plus.

Plus sérieusement, ce sont surtout les soupçons de conflit d’intérêts qui font d’une relation a priori consentie entre deux adultes une «affaire». Le scandale, si c’en est un, éclate au moment où Fortescue a annoncé, le 8 avril dernier, un projet conjoint avec le groupe OCP. Ce partenariat à parts égales, une joint-venture, entend fournir de l’hydrogène vert, de l’ammoniac vert et des engrais verts au Maroc, à l’Europe et aux marchés internationaux. Il comprend le développement potentiel d’installations de production et un hub de Recherche et Développement pour faire avancer l’industrie de l’énergie renouvelable en rapide croissance au Maroc.

We're excited to share our partnership with @FortescueNews! Together, we're committed to powering #Morocco and the world with #GreenHydrogen and #Ammonia.



Our goals:

-Green hydrogen & ammonia production;

-Renewable energy R&D hub; and

-A sustainable energy ecosystem in Morocco. pic.twitter.com/vKRaJy8Fi3 — OCP Group (@OCPGroup) April 8, 2024

À cette fin, le multimilliardaire australien était attendu cette semaine au Maroc pour des rencontres avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, mais aussi et surtout le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

«De ce partenariat, c’est d’abord le Maroc qui sort gagnant au vu du précieux transfert de technologie qui en est attendu, à un moment où le pays mise grandement sur les énergies renouvelables et en particulier l’hydrogène vert», précise un économiste qui balaie du revers de la main toute hypothèse de conflit d’intérêts. «À ma connaissance, Leila Benali n’a aucune action dans OCP et elle est encore moins associée dans une quelconque entreprise à même de tirer un profit direct des projets de Fortescue au Maroc», ironise notre source, précisant que ces partenariats dépassent de loin les considérations personnelles et engagent, côté marocain, tout le gouvernement.

Le PDG de Fortescue Energy, Mark Hutchinson, ne s’y trompait pas quand il soulignait que ladite joint-venture entendait en l’espèce «contribuer à faire du Maroc une puissance de production d’énergie verte, de fabrication et industrielle, avec des avantages significatifs à long terme pour le Maroc». S’il y certainement a de l’intérêt, autant dire qu’en l’occurrence, il n’y a absolument pas conflit. Affaire à suivre.