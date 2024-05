Nouveaux rebondissements dans l’affaire de Mohamed Simou, député-maire de Ksar El Kébir

La juge d’instruction à la cinquième Chambre chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat a convoqué, mercredi 29 mai, trois plaignants dans l’affaire de dilapidation de deniers publics dans laquelle sont impliqués le député et président de la commune de Ksar El Kébir, Mohamed Simou (ici sur la photo) et d’autres accusés.

Des sources soulignent que le tribunal a décidé d’auditionner les plaignants, dont un conseiller communal, en tant que témoins concernant des irrégularités relevées dans des marchés publics dans cette commune, rapporte Al Akhbar du jeudi 30 mai. Les mêmes sources indiquent que la juge d’instruction a décidé de convoquer les témoins sous peine de recourir à la force publique dans le cas où il ne se présenteraient pas à l’audience.

Le président de la commune de Ksar El Kébir est poursuivi en même temps que 12 personnes pour dilapidation de deniers publics et détournement de fonds, ainsi que la participation à un conflit d’intérêt. Ce dernier chef d’inculpation concerne l’achat par la commune, dans des circonstances ambiguës, d’un lot de terrain appartenant à un conseiller communal. Ce qui est interdit par la loi.

Les mêmes sources soulignent que la plupart des accusés sont des fonctionnaires, en plus de deux conseillers communaux, deux entrepreneurs et le présidant du conseil communal Mohamed Simou.

La brigade régionale de la police judiciaire avait entendu, en décembre 2023, Mohamed Simou sur une ordonnance du procureur général du Roi près la Cour d’appel avant qu’il ne soit déféré devant la juge d’instruction. La magistrate, relaie Al Akhbar, avait chargé la brigade régionale de la police des crimes financiers et économiques de la wilaya de Rabat de recenser et de dresser dans un procès-verbal les avoirs en comptes bancaires de Mohamed Simou ouverts dans les différentes institutions financières et de les geler, hormis les indemnités parlementaires.