Les retenues des barrages totalisent 11.265,58 millions de m³ au 20 novembre 2026, contre 11.213,28 millions quinze jours plus tôt, selon la situation journalière du ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts. Le gain atteint 52,30 millions de m³ et le taux de remplissage national progresse de 0,31 point, pour une capacité normale de 17.027,59 millions de m³.

Sur 69 ouvrages, 32 ont gagné de l’eau, 29 en ont perdu et 8 sont restés stables. Les barrages en hausse cumulent environ 217 millions de m³ de gains, les autres près de 165 millions de pertes.

La quinzaine n’a pas été régulière non plus. Le 9 novembre, les réserves étaient retombées à 11.193,21 millions de m³, sous leur niveau du 5. Elles ont ensuite pris 65,52 millions de m³ entre le 11 et le 13 novembre, au passage de la tempête Charles, pour atteindre 11.270,29 millions et un taux de 66,19%, comme le rapportait Le360. Depuis, elles ont reperdu 4,71 millions de m³ en une semaine. Tout le gain de la période tient donc à ces quelques jours de pluie.

Le Souss-Massa pèse presque autant que la hausse nationale

Le Souss-Massa passe de 334,29 à 383,14 millions de m³, soit 48,85 millions de plus, presque autant que le gain net national. Son taux grimpe de 46,25% à 53,01%. Aoulouz signe la plus forte progression du bassin avec 21,02 millions de m³ et un taux qui bondit de 57,34% à 80,97%. Le barrage Moulay Abdallah gagne 11,37 millions et atteint 95,68%, Youssef Ben Tachfine 8,99 millions, à 49,59%, et Abdelmoumen 7,76 millions, à 36,46%.

Le bassin revenait de loin. Il avait terminé octobre en léger repli, à 46,53%. Il a ensuite reçu 42,36 millions de m³ en deux jours, après des cumuls de pluie qui ont atteint 110 mm à Imouzzer Ida Outanane.

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Le Tensift gagne 13,86 millions de m³ et passe de 74,47% à 81,29%, ce qui en fait désormais le bassin le mieux rempli du pays. Lalla Takerkoust explique l’essentiel de cette hausse avec 10,74 millions de plus et un taux qui monte de 59,56% à 80,87%. Le barrage n’était encore qu’à 65,48% le 13 novembre. Il a donc pris plus de 15 points en une semaine, signe que les apports ont continué d’arriver après le passage de la perturbation.

L’Oum Errbia progresse de 34,67 millions de m³, à 59,74%. Ahmed El Hansali prend 16,26 millions et atteint 81,76%, Al Massira 16,02 millions, à 41,84%, et Moulay Youssef 6,98 millions, à 84,12%. Le Draâ-Oued Noun gagne 12,21 millions de m³, à 39,82%, grâce au barrage d’Agdez, qui prend 11,14 millions et passe de 40,40% à 44,95%. Le Guir-Ziz-Ghris ajoute 6,28 millions, à 59,99%, portés par Hassan Addakhil (79,69%).

Tiddas et Al Wahda concentrent les pertes

Quatre bassins reculent. Le Sebou perd 35,58 millions de m³ et passe à 73,54%. Le Bouregreg cède 13,75 millions, à 76,01%, le Loukkos 7,78 millions, à 72,11%, et la Moulouya 6,46 millions, à 71,50%.

Deux ouvrages expliquent près des trois quarts des pertes de la quinzaine. Tiddas, sur le Bouregreg, lâche 63,81 millions de m³ et tombe de 92,10% à 79,48%. Il affichait encore 91,17% le 13 novembre, l’essentiel de la baisse date donc de la dernière semaine. Le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah gagne dans le même temps 51,46 millions de m³ et remonte de 70,21% à 76,17%, la plus forte hausse du pays.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Al Wahda, le plus grand barrage du Royaume, perd 56,93 millions de m³ et recule de 75,96% à 74,31%. La tendance n’est pas nouvelle. L’ouvrage avait déjà cédé 161,49 millions de m³ en octobre. Il retenait 2.805,09 millions de m³ au 1er octobre, contre 2.565,17 millions aujourd’hui, soit près de 240 millions de moins en sept semaines.

Le Sebou limite toutefois la casse grâce à El Kansera, qui gagne 23,11 millions de m³ et atteint 91,72%, contre 75,64% à fin octobre. Garde de Sebou remonte de 77,23% à 95,20%. Idriss Ier perd 7,65 millions, à 71,68%.

Dans le Loukkos, Dar Khroufa cède 10,59 millions de m³, à 77,81%, après en avoir déjà perdu 36,82 millions en octobre. Dans la Moulouya, le barrage Mohammed V rend 9,32 millions et redescend de 77,10% à 71,45%. Les crues d’octobre l’avaient fait bondir de 21,93% à 78,76%.

Des ouvrages toujours à la traîne

Les pluies n’ont pas profité à tous. Mokhtar Soussi reste figé à 10,61%, exactement son niveau d’il y a un an. Toudgha plafonne à 8,89%, Sultan Moulay Ali Cherif à 22,17% et Touizgui Remz à 25,38%. Imfout chute de 16,90% à 7,48% et Ibn Battouta stagne à 32,30%. Le Draâ-Oued Noun demeure le seul bassin sous la barre des 40%.

À l’autre bout du tableau, le barrage sur Oued Za est plein, Sfissif affiche 98,90%, l’ouvrage de Moulay Abdallah 95,68%, Garde de Sebou 95,20% et Allal Al Fassi 95,03%.

Le taux national de 66,16% se compare à 31,22% au 20 novembre 2025, soit un écart de près de 35 points. Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de l’an dernier. L’Oum Errbia passe de 8,75% à 59,74%, la Moulouya de 27,81% à 71,50% et le Souss-Massa de 19,54% à 53,01%. Al Massira, à 2,98% il y a un an, est aujourd’hui à 41,84%. Les écarts sont les plus faibles dans le Draâ-Oued Noun (28,20% en 2025) et le Guir-Ziz-Ghris (46,25%).

Les réserves restent cependant inférieures de 70 millions de m³ à leur pic du 23 octobre, où elles atteignaient 11.335,61 millions de m³ et 66,57%. Le gain de la quinzaine ressemble d’ailleurs à celui de tout le mois précédent. Octobre s’était soldé par 51,26 millions de m³ supplémentaires.

Depuis le 1er octobre, les barrages ont regagné 110,45 millions de m³. C’est encore peu au regard de ce que l’été a coûté. Les retenues avaient perdu 1,46 milliard de m³ entre la mi-mai et le 1er septembre, puis 338,25 millions en septembre. Le taux de remplissage culminait à 75,86% le 23 avril.