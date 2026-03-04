Stratégie offshoring 2030: les entreprises allemandes dans les starting blocks

L’information émane de l’agence gouvernementale allemande pour le commerce extérieur, Germany Trade & Invest (GTAI), qui souligne dans son analyse que le Royaume gagne en attractivité comme site de nearshoring pour les entreprises allemandes confrontées à une pénurie structurelle de main-d’œuvre qualifiée. Ce double signal — ambition nationale et validation institutionnelle allemande — traduit un changement de capacité du Maroc dans son attractivité.

Le secteur de l’offshoring emploie déjà environ 150.000 personnes en CDI au Maroc. En 2025, la valeur des exportations de services issues de ce segment atteignait près de 27 milliards de dirhams, soit environ 2,5 milliards d’euros, principalement à destination de l’Europe francophone.

Mais la structure de ces exportations évolue. Les centres d’appels, longtemps dominants, voient leur poids relatif s’éroder, notamment sous l’effet de contraintes réglementaires en France, principal débouché historique. En parallèle, les activités à plus forte intensité technologique, notamment le développement logiciel, l’ingénierie embarquée, la cybersécurité, data progressent.

Cette mutation est précisément celle que met en avant Germany Trade & Invest, qui insiste sur la montée en compétences du vivier marocain et sur la capacité du pays à absorber des fonctions de R&D ou de développement informatique autrefois concentrées en Europe centrale ou en Asie. Pour accompagner cette mutation, les autorités accélèrent les programmes de formation spécialisés et soutiennent des structures d’innovation dédiées notamment à l’Intelligence artificielle et aux technologies numériques avancées.

La crédibilité d’un positionnement dans les services numériques repose sur la confiance réglementaire. C’est un point que souligne explicitement Germany Trade & Invest dans ses publications sur le marché marocain.

Pour la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), la protection des données constitue un axe central du développement stratégique du secteur. L’objectif est d’aligner progressivement le cadre marocain sur les standards internationaux, en particulier européens, dans la perspective d’une reconnaissance d’adéquation.

Des clauses contractuelles types et des mécanismes sécurisés de transfert de données sont progressivement déployés afin de faciliter les échanges entre l’Europe et le Maroc. Les autorités cherchent ainsi à transformer la conformité réglementaire en avantage comparatif. À ce titre l’analyse présente la protection des données non comme une contrainte, mais comme un levier de compétitivité, élément déterminant pour des groupes allemands soumis aux exigences strictes du cadre européen.

L’intérêt allemand pour le Maroc ne date pas d’hier. Les groupes allemands sont présents dans l’automobile, la mécanique ou les équipements industriels. Ce qui change, c’est la nature des activités transférées.

Face à la part croissante des logiciels dans les véhicules et les équipements industriels, des entreprises telles que Bertrandt AG ou le Groupe FEV développent au Maroc des activités d’ingénierie, d’essais et de validation. Dans le conseil en ingénierie énergétique et environnementale, Fichtner GmbH & Co. KG intègre également des composantes numériques dans ses projets.

Des prestataires spécialisés comme itConceptNOW utilisent le Royaume comme base de nearshoring pour constituer des équipes de développement agiles. Selon Germany Trade & Invest, la proximité géographique, le fuseau horaire aligné avec l’Europe et la maîtrise des langues étrangères facilitent l’intégration dans les processus allemands. Ce mouvement dépasse la simple logique de réduction de coûts. Il s’inscrit dans une stratégie de diversification des chaînes d’approvisionnement en services, dans un contexte de reconfiguration géopolitique et de recherche de résilience.

Jusqu’à présent, les relations commerciales germano-marocaines reposaient principalement sur les biens: textile, produits agricoles, machines, véhicules. La montée en puissance des services numériques pourrait progressivement modifier cette structure.

Pour le Maroc, l’exportation de services informatiques et d’ingénierie représente un levier de génération de devises susceptible de contribuer à la réduction du déficit commercial structurel. Pour l’Allemagne, l’externalisation de certaines fonctions standardisées permet aux entreprises de concentrer leurs ressources internes sur l’innovation et les segments à plus forte valeur ajoutée.

Face à cette dynamique, le Royaume renforce le cadre incitatif par la nouvelle charte d’investissement qui prévoit des incitations financières et fiscales pour les projets générant une forte valeur ajoutée et des emplois qualifiés. Les PME allemandes quant à elle bénéficient, pour leur part, de l’accompagnement de la Chambre de commerce et d’industrie allemande au Maroc (AHK Maroc) pour leur implantation et le recrutement.