Rocade nord-est d’Agadir: le troisième tronçon franchit le cap des 30% d’avancement

Terrassements, déblais et ouvrages de génie civil se poursuivent sur le troisième tronçon de la rocade nord-est d'Agadir (M.Oubarka/Le360).

Sur le chantier de la rocade nord-est d’Agadir, les engins de travaux publics s’activent désormais à plein régime. Après les opérations de terrassement, la réalisation des ouvrages hydrauliques et les premiers travaux de génie civil, la troisième tranche de cette voie de contournement prend progressivement forme. À terme, cette infrastructure structurante doit fluidifier les déplacements, décongestionner le trafic et accompagner le développement urbain et économique du Grand Agadir.

Long de 5,2 kilomètres, ce nouveau tronçon reliera plusieurs axes routiers majeurs de l’agglomération et complétera les deux premières sections déjà mises en service, qui assurent notamment la liaison avec l’aéroport Agadir Al Massira. Il s’inscrit parmi les projets structurants du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, lancé devant le roi Mohammed VI le 4 février 2020 sur la place Al Amal.

Le projet est financé dans le cadre d’un partenariat associant le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil de la région Souss-Massa et la Commune d’Agadir. Les troisième et quatrième tranches mobilisent une enveloppe globale de 650 millions de dirhams couvrant les travaux de réalisation, les études techniques, les prestations de contrôle ainsi que les acquisitions foncières et autres opérations d’accompagnement.

«Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir, qui comprend plusieurs chantiers structurants destinés à renforcer les infrastructures de la ville et de sa région», explique Mohammed El Aouni, directeur provincial du ministère de l’Équipement et de l’Eau à Agadir-Ida-Ou-Tanane. «Il s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour moderniser le réseau routier et améliorer les conditions de mobilité à l’échelle du Grand Agadir», ajoute-t-il.

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Selon ce responsable, le taux d’avancement des travaux dépasse désormais 30%, pour un investissement de près de 180 millions de dirhams. Le chantier mobilise d’importants moyens humains et techniques, avec plus de 1,4 million de mètres cubes de déblais et remblais, près de 1.000 mètres linéaires d’ouvrages hydrauliques et quelque 1,2 million de kilogrammes d’acier destinés aux ouvrages en béton armé.

Le projet comprend également la réalisation d’un ouvrage d’art au niveau du giratoire Abaraz, dans le quartier Hay Mohammadi, appelé à devenir un nœud stratégique de la circulation au sein de l’agglomération.

«Cette troisième tranche assure la continuité avec les deux premiers tronçons déjà ouverts à la circulation, qui permettent aujourd’hui de relier l’aéroport Agadir Al Massira au réseau routier du Grand Agadir», précise Mohammed El Aouni. «La quatrième tranche est également programmée et son lancement interviendra prochainement», poursuit-il.

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Au-delà du renforcement du réseau routier, cette nouvelle infrastructure doit contribuer à résorber les difficultés de circulation qui affectent l’agglomération, notamment au niveau du centre-ville. Elle permettra en particulier aux poids lourds de contourner les secteurs les plus urbanisés, réduisant ainsi la congestion et améliorant la fluidité du trafic.

«Cette infrastructure transformera les conditions de mobilité à l’échelle du Grand Agadir, qui regroupe notamment Agadir, Dcheira El Jihadia, Inezgane, Aït Melloul, Lqliâa et Drarga», souligne le directeur provincial. «Les poids lourds pourront emprunter cet itinéraire sans traverser le centre-ville, tandis que les véhicules légers bénéficieront d’une desserte plus fluide vers les communes situées au nord, notamment Anza, Aourir, Taghazout, Aghroud, Imsouane et Essaouira.»

Le chantier génère également une importante activité économique. Les entreprises en charge des travaux ont créé plusieurs emplois au bénéfice de la main-d’œuvre locale, tandis que les habitants suivent de près l’évolution du projet.

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Pour Abderrahim Boutkhriz, résident de Hay Mohammadi, cette infrastructure constitue un levier majeur pour le développement du territoire.

«Nous nous réjouissons de voir ce chantier progresser. Il contribuera à désenclaver plusieurs quartiers d’Agadir ainsi que les communes voisines, notamment Drarga et Aït Melloul», affirme-t-il. «Il renforcera également la liaison entre Agadir et Taghazout, deux pôles touristiques majeurs qui accueillent chaque année un nombre croissant de visiteurs marocains et étrangers.»

Le tissu associatif local partage cette analyse. «Les acteurs de la société civile saluent les efforts consentis par l’ensemble des partenaires du projet, ainsi que le suivi assuré par le wali de la région Souss-Massa, Saïd Amzazi», souligne-t-il.

À travers cette nouvelle voie de contournement, Agadir poursuit la modernisation de ses infrastructures dans la perspective de renforcer son attractivité, d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et d’accompagner les grands rendez-vous internationaux, notamment la Coupe du monde 2030.