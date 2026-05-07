Agadir: lancement de la première ligne du Bus à haut niveau de service

Ce mois de mai marque la mise en service officielle de la première ligne du Bus à haut niveau de service (BHNS) à Agadir, un projet structurant s’inscrivant dans le cadre du Programme de Développement Urbain (PDU).

Porté par la Société de développement local Agadir Mobilité, ce projet est le fruit d’un partenariat institutionnel solide impliquant le ministère de l’Intérieur, la région Souss-Massa, le Groupement des collectivités yerritoriales (GCT) Grand Agadir pour le transport et la mobilité urbaine (GATMU), la commune d’Agadir ainsi que plusieurs contributeurs publics et institutionnels engagés pour la transformation de la capitale du Souss.

Le projet «Amalway TRAMBUS» se distingue par des standards de qualité internationaux. Grâce à ses voies dédiées (couloirs réservés), le BHNS garantit une régularité exemplaire et une fréquence de passage élevée, même aux heures de pointe. Les passagers bénéficient d’une sécurité renforcée par un système de vidéoprotection permanent en station et à bord, ainsi que d’un confort optimal avec des véhicules climatisés, modernes et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le BHNS d'Agadir.

Sur le plan technique, cette première ligne s’étend sur un tracé stratégique reliant le port d’Agadir au quartier de Tikiouine. Les composantes majeures du projet incluent l’aménagement de 35 stations modernes, la construction d’un centre de maintenance et de remisage à la pointe de la technologie, ainsi que la requalification complète des façades urbaines et des espaces verts tout au long du parcours. Le projet intègre également un système d’information voyageurs en temps réel et une billetterie électronique pour une expérience utilisateur fluide.

Au-delà de la mobilité, ce projet est un véritable levier de requalification urbaine. Le déploiement d’Amalway TRAMBUS a permis une valorisation du paysage de la ville, avec la rénovation des axes majeurs, l’élargissement des trottoirs et la création de nouveaux espaces verts. Cette métamorphose améliore non seulement l’attractivité touristique d’Agadir, mais redonne également l’espace public aux piétons, garantissant un environnement urbain plus esthétique et harmonieux.

Le BHNS d'Agadir.

Pour maximiser l’efficacité du transport dans tout le Grand Agadir, une attention particulière a été portée à l’intermodalité. La ligne BHNS est conçue pour être la «colonne vertébrale» du réseau, parfaitement connectée aux lignes de bus existantes et aux futurs pôles d’échanges. Cette intégration permet aux usagers de réaliser des correspondances fluides et rapides, facilitant l’accès aux pôles d’emploi, aux zones universitaires et aux centres de loisirs.

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Le financement du projet repose sur un montage partenarial associant plusieurs acteurs: le Fonds d’accompagnement des réformes du transport (FRAT), la région Souss-Massa, la commune d’Agadir ainsi que l’Agence française de développement (AFD). La réalisation de cette infrastructure de classe mondiale a en effet bénéficié de l’accompagnement financier et technique de l’Agence française de développement (AFD). En tant que bailleur de fonds étranger stratégique, l’AFD soutient Agadir dans sa transition vers une mobilité durable et décarbonée.

Ce partenariat illustre la confiance internationale envers la stratégie de modernisation urbaine du Royaume et souligne l’engagement commun pour la réduction de l’empreinte carbone et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

«Le BHNS d’Agadir illustre ce que nous voulons porter à travers nos financements à l’AFD: des projets de mobilité qui améliorent concrètement la vie des habitants, tout en accompagnant la transition bas carbone des villes. Ce projet s’inscrit dans un partenariat de long terme que l’AFD construit avec les acteurs publics marocains depuis plus de trois décennies. Amalway en est l’une des réalisations les plus concrètes et les plus structurantes», a déclaré à ce titre Catherine Bonnaud, directrice de l’AFD au Maroc.