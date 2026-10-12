Port de Boujdour: comment cette infrastructure moderne fait tourner l’économie locale

Situé sur la façade atlantique du Sahara marocain, le port de Boujdour occupe une place importante dans l’activité économique de la province. Au-delà du débarquement des captures, il concentre des activités de commercialisation, de transformation et de services qui font vivre de nombreux professionnels. Les aménagements réalisés au fil des années, notamment sur les plans technique, administratif et logistique, ont accompagné cette évolution, faisant du port un espace structurant pour l’économie maritime locale.

«Le port de Boujdour constitue un axe essentiel du dispositif national de production des poissons pélagiques. Pour la sardine, il occupe la cinquième place à l’échelle nationale», déclare Daida Boughantar, délégué régional de l’Office national des pêches (ONP) à Boujdour. Au cours des neuf premiers mois de l’année, le port a ainsi commercialisé plus de 30.000 tonnes de poissons, générant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions de dirhams. Ces résultats reposent notamment sur une flotte active d’une trentaine de bateaux de pêche côtière spécialisés dans la capture de la sardine.

La pêche artisanale contribue également au dynamisme du port. Selon le responsable de l’ONP, l’activité s’appuie sur un ensemble d’environ 2.000 barques, dont plus de 748 opèrent au départ du port de Boujdour. Les volumes débarqués ont, quant à eux, dépassé les 42.000 tonnes depuis le début de l’année. Des chiffres qui témoignent de l’importance de cette activité pour les professionnels et pour les circuits locaux de commercialisation.

Cette évolution s’appuie aussi sur les infrastructures du nouveau port, dont les équipements ont été développés en 2013 et 2014. Ces aménagements ont permis d’améliorer les conditions de travail des pêcheurs et des autres intervenants, tout en facilitant les opérations au sein des différentes installations, notamment les espaces dédiés à la commercialisation des produits de la mer.

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Sur le terrain, les professionnels soulignent les changements intervenus dans l’organisation du secteur. Lors d’une visite des installations du port, Abdellah Ada, président de la coopérative d’intégration de la main-d’œuvre maritime de Boujdour met en avant l’évolution de la pêche maritime dans la ville, qu’il attribue notamment aux mesures engagées par l’État pour structurer et encadrer l’activité.

«Le secteur de la pêche maritime à Boujdour a connu un saut qualitatif grâce à la politique menée par l’État, notamment en matière de structuration et d’organisation à travers les lois qui encadrent les activités», souligne-t-il. Selon lui, ces mesures ont contribué à mieux valoriser les produits de la mer et à renforcer la place de la pêche dans l’économie locale.

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La modernisation concerne également les outils de gestion et de commercialisation. Mohamed Himad, natif de Boujdour et ancien membre de la commission consultative de gestion des marchés aux poissons de la ville, relève les progrès réalisés en matière d’équipements et d’organisation des espaces portuaires. Les unités industrielles et les installations modernisées ont, selon lui, amélioré les conditions de travail des marins et des professionnels intervenant dans la chaîne de production.

Il insiste aussi sur l’apport de la numérisation au fonctionnement du marché de gros aux poissons. La généralisation des écrans d’affichage des transactions permet aux opérateurs de suivre les opérations de vente, y compris depuis leurs smartphones. Une évolution qui facilite l’accès à l’information et renforce la transparence des échanges entre les différents intervenants.

À Boujdour, la pêche maritime dépasse ainsi la seule activité de capture. Autour du port gravitent des métiers et des services qui participent à la création de valeur et à l’emploi, aussi bien dans les opérations de débarquement et de commercialisation que dans les activités industrielles et logistiques. Les retombées concernent de nombreux habitants de la province, mais aussi des travailleurs venus d’autres régions.