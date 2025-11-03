Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech

En attendant la mise en service, prévue d’ici 2030, de la future ligne à courant continu reliant Dakhla à Casablanca, cette nouvelle infrastructure permettra d’accélérer le transport à grande échelle de l’énergie issue des sources renouvelables développées dans le Sud du pays.

Selon nos informations, le projet Boujdour–Marrakech, devrait être achevé en seulement deux ans et demi. Il facilitera le raccordement des parcs solaires et surtout éoliens du Sahara marocain aux principaux bassins de consommation situés au centre du pays. Un appel d’offres sera lancé dans les prochains jours.

Pour rappel, l’autoroute électrique HVDC Dakhla-Casablanca, longue de 1.400 kilomètres, sera réalisée en mode partenariat public-privé (PPP) entre l’ONEE et un consortium maroco-émirati regroupant Taqa Morocco, Nareva et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

À signaler que le réseau électrique très haute tension du sud du Royaume assure actuellement l’acheminement de plus de 1.500 MW. Il comprend, outre une ligne de 225 kV, une ligne de transmission de 400 kV à double terne atteignant la ville de Dakhla. À celles-ci s’ajoute une nouvelle ligne 400 kV à double terne, actuellement en construction par l’ONEE, dont la mise en service est prévue à la mi-2026. Cette infrastructure stratégique permettra d’évacuer environ 900 MW supplémentaires, correspondant notamment à la production du parc éolien de Dakhla et à l’extension du parc d’Aftissat, tous deux en cours de réalisation.

La ligne existante assure déjà le transport de l’électricité produite par plusieurs parcs éoliens: Tarfaya (300 MW), Boujdour (300 MW), Foum El Oued (50,6 MW), Aftissat (400 MW), Akhfennir (200 MW) et Dakhla dessalement (60 MW). Elle alimente également les parcs solaires de Boujdour (20 MW) et de Laâyoune (85 MW). Toutefois, cette infrastructure atteint aujourd’hui ses limites de capacité. D’où la nécessité stratégique de lancer les nouvelles liaisons à très haute tension, notamment les axes Dakhla–Casablanca et Boujdour–Marrakech, afin de répondre à la croissance soutenue de la demande énergétique et d’accompagner le développement accéléré des énergies renouvelables dans le Sud marocain.