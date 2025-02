Autoroute électrique Dakhla-Casablanca: l’ONEE repousse à nouveau l’appel d’offres à avril

Comme nous le rapportions dans un précédent article, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) avait retenu deux schémas pour la réalisation de son mégaprojet de liaison électrique haute tension Dakhla-Casablanca, longue de 1.400 kilomètres. Le premier schéma, baptisé EPC (Engineering, Procurement, and Construction), relatif à la construction de l’infrastructure, a déjà franchi un pas décisif vers sa concrétisation. Le 15 novembre dernier, l’Office a dévoilé la liste des cinq opérateurs internationaux qui ont manifesté leur intérêt pour la réalisation de ce projet. Il s’agit de GE Vernova (États-Unis), Siemens Energy (Allemagne), Power China SEPCO1 (Chine), TBEA (Chine) et Larsen & Tourbo (Inde).

Concernant le deuxième schéma, baptisé BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), qui inclut le développement et le financement du projet, l’ONEE vient de repousser au 2 avril prochain la date d’ouverture des dossiers, prévue initialement ce mercredi 12 février.

Ce nouveau report a été justifié par une volonté de «permettre aux développeurs de disposer des délais nécessaires à la constitution d’éventuels consortiums», lit-on dans une note diffusée mardi soir.

Rappelons que le calendrier du projet de liaison électrique Dakhla-Casablanca prévoit deux phases de réalisation. La première, d’une capacité de 1.500 mégawatts, sera opérationnelle dans un délai qui sera fixé lors de l’étape de l’appel d’offres, alors que la mise en service de la seconde phase, portant sur une capacité identique, initialement programmée en 2028, est désormais prévue pour l’année 2029.