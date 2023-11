Sahara: l’ONEE va construire une nouvelle «autoroute électrique» reliant Dakhla à Casablanca

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) envisage la réalisation d’une solution de liaison électrique de très haute tension (de 3 GW) entre le sud et le centre du royaume, permettant de transporter des énergies renouvelables et de sécuriser davantage l’alimentation en énergie électrique des provinces du Sud, souligne l’Office public dans un rapport accompagnant l’appel à manifestation d’intérêt.

L’ONEE affirme avoir déjà effectué une étude relative à cette liaison, dont les résultats ont fait ressortir la possibilité de réaliser des lignes HVDC (courant continu) et HVAC (courant alternatif) entre les deux points de la liaison, à savoir Oued Lekraa au sud (160 km au nord de Dakhla) et Mediouna au centre (15 km au sud de Casablanca).

Le tracé du projet de liaison électrique reliant le sud au centre du royaume.

L’ONEE a retenu une approche progressive pour la réalisation de ce projet. Ainsi, après le lancement, le mardi 31 octobre, de l’appel à manifestation d’intérêt, l’ouverture des plis des offres est prévue pour le 31 janvier 2024, alors que le choix de l’adjudicataire final est fixé au deuxième semestre 2024, après la désignation des candidats pré-qualifiés le 29 février 2024.

S’agissant du schéma institutionnel choisi pour cette «autoroute électrique», l’ONEE a choisi l’option d’un consortium pour le développement, la conception, et le financement du projet, ainsi que pour sa construction, son exploitation et sa maintenance. Le calendrier prévoit deux phases de réalisation. La première, d’une capacité de 1.500 MW, sera mise en service en 2026, alors que la seconde phase, portant sur une capacité identique, sera opérationnelle à partir de 2028.