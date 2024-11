Autoroute électrique Dakhla-Casablanca: les raisons derrière les reports successifs de l’appel d’offres

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a dû reporter à sept reprises le dénouement de l’appel d’offres encadrant son projet de liaison électrique haute tension Dakhla- Casablanca, longue de 1.400 km, pour laquelle le processus de consultation est enclenché depuis octobre 2023. Le dernier report en date remonte au 15 octobre dernier, l’office public a dû céder à la volonté de certains candidats qui ont souhaité obtenir un délai supplémentaire. Un mois auparavant, l’ONEE avait introduit un nouveau mode de réalisation du projet, offrant le choix entre, d’une part, un schéma BOOT dans lequel le candidat retenu sera chargé du développement et du financement et, d’autre part, un schéma EPC dans lequel le candidat se verra confier la construction de l’infrastructure électrique.

«Compte tenu de l’engouement que ce nouveau mode de réalisation a suscité, il est accordé un délai supplémentaire de trois jours pour le dépôt des dossiers de candidature relatifs au schéma EPC, et de six semaines pour le dépôt des dossiers de candidature relatifs au schéma BOOT», annonce l’ONEE dans un communiqué diffusé ce mardi 12 novembre.

Par conséquent, poursuit la même source, les nouvelles dates limite de dépôt et d’ouverture des dossiers sont fixées au 15 novembre 2024 à 12h00 pour les dossiers relatifs au schéma EPC et au 23 décembre à 12h00 pour les dossiers relatifs au schéma BOOT.

Rappelons que l’ONEE avait initialement opté pour un schéma unique, sous la forme d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI), dans lequel le candidat retenu sera en charge du développement, de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance du projet. Cette configuration n’a malheureusement pas suscité l’intérêt des constructeurs de réseaux électriques, malgré de nombreux reports. Ce qui a poussé l’ONEE à revoir complètement la structuration de son appel d’offres, intégrant cette fois-ci des critères de préqualification.

«Quand on regarde aujourd’hui le marché des lignes haute tension à courant continu dans le monde, en particulier celui du transport d’électricité, on constate qu’il y a une grosse demande pour les stations de conversion (du courant alternatif au courant continu, et inversement) qui constituent un élément clé de ce projet», souligne un expert énergéticien pour justifier le désistement des opérateurs face à la configuration initiale proposée par l’ONEE.

En plus du schéma initial de l’AMI, optant pour le choix d’un développeur qui finance le projet, un deuxième schéma a donc été introduit, privilégiant le choix distinct d’un constructeur «clé en main».

«Les changements opérés ont pour objet de rendre robuste le processus de l’appel d’offres en clarifiant les critères de préqualification des candidats», explique une source proche du dossier.

Et d’ajouter: «Entre les dossiers de l’AMI et ceux de préqualification, l’ONEE aura entre les mains toutes les options pour choisir le schéma le plus optimal pour développer le projet, dans les meilleures conditions de coût, de financement, de qualité et de délais.»

Le calendrier du projet prévoit deux phases de réalisation. La première, d’une capacité de 1.500 MW, à mettre en service dans un délai qui sera fixé lors de l’étape de l’appel d’offres, alors que la seconde phase, portant sur une capacité identique, sera opérationnelle à partir de 2029 (celle-ci était initialement programmée en 2028).